MOMO挑戰、狗頭人？致命「藍鯨遊戲」演變入侵IG、推特

源自於俄羅斯的「藍鯨挑戰」（藍鯨遊戲），造成當地至少 130 名青少年喪命，這個可能導致參與者自殘、自殺的遊戲，在俄羅斯警方逮捕自稱是遊戲創始人之後，仍然在網路世界流傳，甚至在不同社群網帳演變出「MOMO 死亡遊戲」、「狗頭人」等類似的自殺遊戲。近日，這個恐怖遊戲疑似傳入台灣，在花蓮傳出也有學生收到邀請，引起社會關注。
據《 BBC 》去年的整理報導，「藍鯨遊戲」（ Blue Whale challenge ）最早在俄羅斯被發現，2015 年一名 17 歲的少女帕倫科娃（ Rina Palenkova ）在社群網站 VKnotake 上傳照片並留下「 Nya bye 」（再見）隔天就自殺。帕倫科娃的死亡像是病毒一樣在 VKnotake 上傳播，有網友稱帕倫科娃是以臥軌自殺，而且背後其實和神秘的「藍鯨遊戲」有關。逐漸地，青少年們的討論從震驚轉變成讚揚這樣的行為。
但俄羅斯專門研究這起「藍鯨事件」的經濟和公共管理資深研究員拉德琴科（ Daria Radchenko ）指出，沒有證據顯示帕倫科娃真的自殺。而青少年由於在青春期特別重視同儕的看法，若群體中有一人是「藍鯨遊戲」參與者，其他成員也容易受到影響。因此，「藍鯨遊戲」就在年輕族群間悄悄傳開。
帕倫科娃的故事很快的和其他青少年死亡產生連結，原本潛伏在深海的「藍鯨」變得越來越清晰。
2015 年，居住在俄羅斯中部城市拉占（ Ryazan ）的 12 歲少女，達維多娃（ Angelina Davydova ）於聖誕節自殺，兩週後，同個城市內另一個少女庫茲涅佐娃（ Diana Kuznetsova ）也自行結束了生命。
兩位少女的父母檢查女孩們的網路帳戶後發現，這兩個女孩都參與了某種特地的網路社團，這些社團裡散佈大量帕倫科娃的照片、自殺的話題以及「藍鯨」。
直到 2016 年 5 月，「藍鯨遊戲」才受到俄羅斯當局關注。俄羅斯《新報》（ Novaya Gazeta ）記者穆爾薩利耶娃（ Galina Mursalieva ）推測， 2015 年至 2016 年 4 月期間，可能有 130 名青少年因此自殺。《新報》的報導像是點燃了整個俄羅斯社會，所有人都對這場遊戲感到不寒而慄。
俄羅斯總統普丁公開表態支持逮捕教唆自殺者入刑，並下令聯邦安全局對「藍鯨」展開調查。僅半年的時間，2016 年 10 月，21 歲的布德金（ Philip Budeikin ）就被當作是 8 個藍鯨社團的管理者、「藍鯨遊戲」的創辦人，造成至少 16 名少女自殺。
俄羅斯媒體報導，布德金曾在大學攻讀心理學，創造遊戲的動機是為了「清洗」社會，把他認為「沒有存在價值」的人從社會清除。這些證詞聽起來，確實像是變他殺人魔的發言，但目前有關的證詞都源自俄羅斯新聞，布德金的證實是真是假未曾經過獨立驗證。
自稱是布德金朋友的人說，他們在網路上張貼帕倫科娃的照片，只是為了吸引更多粉絲來推廣音樂作品。這樣的手法對 VKontake 的用戶來說很常見。「藍鯨」真正的起源，至今仍然是個謎。
心理學家分析，這個遊戲透過引發焦慮、抑鬱等狀態，近一步竊取參與者個資，以此要脅參與者服從指令，逐步洗腦控制人們的行為，煽動暴力、自殘。處於社會安全網之外、遭受心靈創傷或是缺乏人際關係連結的青少年是這類遊戲的高危險群，必須多加注意。
布德金被俄羅斯當局逮捕入獄後，「藍鯨遊戲」仍然在網路上感染一個又一個青少年，俄羅斯當地仍有 14 至 16 歲不等的少年少女自殺。在美洲地區，智利、阿根廷、美國等多個國家都發現疑似「藍鯨遊戲」的受害者。 2017 年美國喬治亞州一名 12 歲的女孩，因為參與遊戲而被叫唆跳樓，所幸被發現後送往醫院並未因此喪命。
同年，中國也出現了諸如「藍鯨」、「 4:20 叫醒我」等類似名稱的社群網路群組，引起網路監管部門注意，相關部門已開始封殺這類涉嫌教唆自殺的群組。英國、阿根廷、墨西哥等多個國家都對「藍鯨遊戲」發布警報，呼籲家長注意孩子的網路安全。
「藍鯨遊戲」經過媒體報導後，演變成類似「都市傳說」一般的存在，出現效法者設計類似的遊戲。2018 年，墨西哥出現「 MOMO 挑戰」，「藍鯨」的形象被瞪著大眼的恐怖女子所替代（事後證實「女子」為日本藝術家製作的「姑獲鳥」雕像），MOMO 會透過 WhatsApp 向孩子們發送暴力圖片，甚至以「詛咒」威脅孩子自殘或自殺。墨西哥警方推測，布宜諾斯艾利斯小鎮一起 12 歲女孩上吊自殺的案件就是與 MOMO 有關。
隨著 MOMO 的真實身份曝光、日本藝術家將雕像摧毀後，整起事件算是告一段落。但今年 7 月，奇怪的「狗頭人」在 Instagram 上出現，這些帳號和一個扮成狗的男人加林多（ Jonathan Galindo ）有關，會在貼文上使用「#f57」、「#f40」、 「#IMaWhale」等標籤，向其他用戶私訊聊天要求裸照等。
英國坎伯蘭（ Cumberland ）發出警告，要呼籲家長關注孩子是否被網路霸凌當作目標，並指出這些危害性命的「遊戲」已經不只在特定社交平台，在Twitter 、Instargram、Discord 等媒體上都有出現。
由於此類遊戲的參與者常因被鎖鑰裸照、證件等，被遊戲操縱者威脅，讓被害者往往難以向外求援，目前正值暑假期間，家長一定要多加注意孩子使用網路的情況。
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