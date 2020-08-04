TikTok何去何從？傳總部將搬到倫敦　英相強生：商業決定

美國國務院 2 日刊出國務卿蓬佩奧於《福斯新聞》節目「週日早晨談未來」（ Sunday Morning Futures ）的受訪內容，裡面提到總統川普對於中企帶來的潛在威脅已經「受夠了」，將針對與中方有關軟體公司「採取行動」。「抖音海外版」（ TikTok ）在美國被封殺的危機尚未解除，現在有外媒報導， TikTok 正考慮將總部由中國北京遷至英國倫敦，也許是為了能繼續有機會服務歐美地區的用戶。
綜合《路透社》等外媒報導，雖然微軟公司昨（ 3 日）發表聲明，在與川普會面協商後，將繼續和 TikTok 討論收購案直至 9 月 15 日，但這並不代表 TikTok 已經安全。有消息指出， TikTok 位於北京的母公司「字節跳動」（ ByteDance ）擬將總部遷移至英國倫敦，也已獲得英國內閣批准。
「字節跳動」的 1 位發言人聲稱， ByteDance 致力於成為 1 家全球化的公司，有鑑於目前的情況， ByteDance 一直在評估於美國以外的地區建立 TikTok 總部的可能性，好為全球的用戶提供更優質的服務。此外，「字節跳動」的創辦人兼執行長張一鳴及 TikTok 負責人朱駿，也將搬到倫敦定居。
對此英國首相強生（ Boris Johnson ）則透過發言人表示，並不知道此事已經有了定論，但若此決定確實存在，也是屬於「商業決定」。
根據陸媒報導，面對 TikTok 在美國的困境，張一鳴近日寄了 1 封信給全公司員工，坦承過去的幾個月中，公司確實遇到了很多挑戰，但公司一直都堅持要確保用户數據的安全、平台中立性和透明度，並強調下一步的解決方案將會綜合用戶、團隊、公司等 3 個因素去考量。
張一鳴並聲稱，希望大家能在喧囂和挑戰中，依舊保持士氣、看長期有定力，相信公司能在複雜局面下做出最好的判斷，給員工足夠的支持；他本人也對 TikTok 的未來充滿信心，相信藉著努力，將能贏得更多的信任。
中國外交部發言人汪文斌 3 日在例行記者會上回答相關提問時也表示，美方以資安為由封殺 TikTok ，此舉違背市場經濟原則，「暴露美方所謂維護公平自由的虛偽性和典型雙重標準，也違反世貿組織開放透明非歧視的原則」，中方對此堅決表示反對。