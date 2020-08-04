挪威郵輪爆新冠群聚已40人中招！禁「逾百乘客」郵輪停靠

挪威 1 艘名為「阿蒙森號」（ MS Roald Amundsen ）的郵輪，近日爆出新冠肺炎群聚感染事件，截至發稿時間為止，已知有 40 人因此感染，當地政府因而禁止百人以上的郵輪靠岸，同時積極追蹤已下船之乘客及疫調。
綜合外媒報導，雖然在新冠肺炎大流行的情況下，多數航運仍處於停擺狀態，但已有部分運輸觀光試圖恢復營運，也因此陷入群聚感染的危機，目前停靠於挪威特羅姆瑟（ Tromso ）的「阿蒙森號」即為一例。該郵輪於上月中旬展開「北極之旅」的商業觀光行程，但就在上個月 31 日，船上 4 名船員出現不適，在抵達特羅姆瑟後送醫並確診，船上的疫情至此開始連環爆。
在最先的 4 名船員確診後，陸續又有 32 名船員染疫，目前已有 36 名船員中招。由於船上先前已有約 178 名乘客，沒有經過篩檢就上岸了，因此當局也緊急做事後追蹤，現在所知已有至少 4 名乘客感染。
為了避免疫情擴大，挪威當局已下令，自當地時間 3 日起，禁止搭載百人以上的郵輪在挪威的港口停靠、下船。挪威衛生部長霍伊（ Bent Hoie ）警告「疫情大流行尚未結束」；挪威公共衛生學院（ FHI ）則預計後續會有更多人確診，呼籲沒被追蹤到的乘客，務必落實自主隔離，一有症狀應即刻就醫；特羅姆瑟市政府也敦促乘客或與船隻接觸過的任何人，須盡快與衛生局聯繫。
「阿蒙森號」所屬的海達路德公司( Hurtigruten )，其首席執行長丹尼爾‧斯凱丹（ Daniel Skjeldam ）在聲明中表示，初步評估顯示，公司一些內部程序出現錯誤導致失敗，目前正在全面審查所有程序並積極配合挪威政府防疫。
截至發稿時間為止，根據美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，挪威的新冠肺炎確診人數為 9334 人、 256 人因此死亡。
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