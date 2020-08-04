封殺抖音不利川普選情？分析：或刺激年輕愛用者投反對票

川普近日對中國影音應用程式「抖音海外版」（ TikTok ）出手，揚言封殺，雖然有科技大公司微軟出面表示願意收購，但 TikTok 未來能否在美國繼續使用，目前仍是未知數。有外媒分析指出，由於 TikTok 在美國有廣大的年輕愛好者，川普此舉不排除會影響年輕族群的投票意願，特別此事令年輕人感覺言論自由、話語權受到威脅。
綜合外媒報導，川普 3 日於白宮表示，應該由微軟或其它具規模的美國公司買下 TikTok ，並將最終交易價的一大部分送進美國財政部充實國庫，甚至形容目前美國與 TikTok 的關係就有如房東和房客，一切都由房東說了算。若微軟或其它公司至終未能與 TikTok 達成真正有利於美國的交易，那 9 月 15 日就將是 TikTok 在美國的大限。
川普強勢打擊中資企業，陸續拿華為、抖音等公司開刀，被認為是對中共崛起和紅色滲透的警覺，美國政府已開始正視中國對其霸權地位的威脅和安全機密外洩等問題。不過由於 TikTok 在美國的使用者多為年輕人，該程式將被封殺的消息也讓不少美國人感到錯愕。根據美國《 NBC NEWS 》報導，有超過 1/6 的用戶坦承，在新冠肺炎疫情席捲全美的這個時間點， TikTok 作為娛樂、社區和教育的來源，對許多人來說非常重要，也幫助他們繼續與社群有連結。
部分輿論指出，若川普真的禁用該應用程序，可能會激勵許多年輕的愛用者在 11 月的大選中對他投下反對票。雖然川普政府聲稱，抖音一案事關國安和資安風險，但許多使用者表示並不會對該應用程序與中國有聯繫而反感。
來自華盛頓州的凱琳．艾爾金斯（ Kaylyn Elkins ）認為，如果該應用程序是由其他國家的公司擁有，而非中國，那川普很可能根本不會想要採取這些行動，但其他地區一樣也有竊密的潛在危險，所以封殺 TikTok 更有可能是川普政府為了尋求連任採取的政治手段。
來自加州的 18 歲女孩的艾妮卡．辛格（ Anekha Singh ）則說，禁止抖音一事更嚴重的影響是讓她感覺「言論自由被剝奪」，認為川普試圖禁用該平台的行為侵犯了年輕世代的言論自由權：「我們的表意自由和能力是他(川普)不想要的東西。」
此外，由於反對川普的年輕選民， 6 月時曾針對川普在奧克拉荷馬州土爾沙市的造勢活動，在 TikTok 上以「取票不出席」的方式抗議川普的政策，結果導致造勢現場人潮稀落，還因此成了茶餘飯後的笑料，若說川普對 TikTok 的強硬態度未受到這些因素影響，很難說服持反對意見的年輕人。
綜合種種因素來看，「不能用抖音」一事，未必就是刺激年輕愛用者向川普投下反對票的唯一原因，而是對年輕人來說，這還意味著川普侵犯年輕世代的話語權，並減少其表達理念的途徑。加上近年的國際和美國國內局勢劇烈變化， 2020 年大選對年輕人來說也格外有意義，政治和思想型態逐漸成熟，許多首投族早已摩拳擦掌，準備好投入本次的大選激戰。