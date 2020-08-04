北韓核武再進化？聯合國報告指「或已能實裝彈道飛彈」

有關朝鮮半島的局勢和無核化，談判遲遲無實質進度，近期更因北韓頻頻挑釁而陷入僵局，有外媒引用聯合國最新報告指出，北韓或許已經發展出能將核彈頭裝設在彈道飛彈的技術，也讓外界憂心，北韓的增進核武計畫確實仍在進行，並非空穴來風。
根據《路透社》報導，聯合國獨立監控專家小組近日提交 1 份報告給由 15 個會員國組成的北韓制裁小組，裡頭寫到許多國家都相信，北韓過去的 6 次核武測試已助他們研發出了微型核能裝置，可以搭載在彈道飛彈。
報告並指出，北韓的核武計畫仍在持續進行中，內容包含生產濃縮鈾及建造實驗型輕水反應爐。另有至少 1 個會員國聲稱，北韓除了仍在製造核武外，也在試圖發展多重彈頭系統。
自 2006 年以來，北韓就因核武計劃受到聯合國制裁，以期切斷這些核武發展的資金。從 2018 年開始，北韓領導人金正恩（ Kim Jong Un ）和美國總統川普（ Donald Trump ）已進行過 3 次會談，北韓甚至同意對豐溪里的核試驗場實施爆破摧毀以展現誠意，卻不允許專家目睹現場的拆除；有分析認為，目前沒有跡象表明該試驗場已完全被拆除，若北韓有意，不排除可在 3 個月內重建核試驗所需的基礎設施。
雖然美朝最高領導人會面，一度為朝鮮半島局勢帶來曙光，可無論是無核化或中止制裁，雙方目前仍未能取得實質進展，而且隨著與美國的關係惡化，北韓甚至還揚言要致力於建立自身的核武威懾力，確保北韓的國家安全及未來。