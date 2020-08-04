哈格比颱風繞過台灣直撞浙江　溫州緊急撤離20萬人

▲哈格比（黑格比）在浙江沿海登陸。（圖／翻攝自新華網）

▲浙江當地民眾在晚間進行防災工作。（圖／翻攝自中新網）

▲浙江溫州市區嚴重積水，多輛車泡在泥水中。（圖／翻攝自浙江當地新聞）

▲中國氣象局預測哈格比（黑格比）的路線。（圖／翻攝自中國中央氣象台）

中國今年夏季入汛時間較早、降雨量較多，造成長江流域嚴重洪澇災害，據官方資料目前長江中下游地區、兩湖、淮河、太湖水位仍保持高漲，當局發出警報要求全力做好防洪工程安全，轉移安置民眾，避免增加死傷。今（ 4 ）日哈格比（中國稱「黑格比」）於凌晨 3 時半左右，在浙江溫州樂清沿海登陸，溫州地區開始出現淹水情況，當局緊急撤離 20 萬人。據浙江省指揮中心，哈格比中心最大風力為 13 級（風速 38 公尺／秒）。浙江各級官員嚴陣以待，駐溫部隊、武警部隊、預備役團、消防救援支隊等均已進入實戰狀態，並撤離約20萬民眾。當地電力、交通大受影響，多地區出現內澇、登陸地樂清埕區多處積水，當地民眾反應風雨將路樹連根拔起。昨（ 3 ）日中國應急管理部發布 3 天「全國自然災害綜合風險預警」提示，預計 3 日至 5 日受颱風、季風共同影響，多地將有強降水、強對流天氣。其中，浙江東南部、福建東北部、江蘇南部等地要防範颱風帶來強降雨，引發中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉內澇風險，沿海地區需做好船隻回港、海上作業人員和近海養殖人員上岸避險等防颱工作。其他地區，包括西北、東北、華北、黃淮、四川盆地西部等地區則可能出現短時間強降雨、雷雨和冰雹。另外，據中國應急管理部統計，受第 3 號台颱風「森拉克」外圍環流影響，廣西壯族自治區南部出現大雨或暴雨，造成 2000 多人受災，農作物受災面積 40 公頃，直接經濟損失 50 萬元（人民幣），沒有接到人員傷亡報告。