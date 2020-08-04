解放軍南海演習「亂射」5發炮彈　中國官媒狠批：大浪費

中國官媒《解放軍報》今（ 4 ）日報導中國海軍在南海進行實彈射擊訓練，提及射擊成績優秀，但副艦長讓炮手隨意發射盡剩下的 5 發砲彈，因此被上層長官質問、痛罵「浪費」。由於中國軍委主席為領導人習近平，官媒此篇報導格外引起外界注意。
《解放軍報》以「中國海軍駱馬湖艦實彈射擊取得『優秀』成績卻挨批」為題，講述海軍在南海進行實彈演練，駱馬湖艦副艦長劉利鋒下令炮手向浮雷開炮，命中後，炮膛剩餘 5 枚炮彈，因此指示炮手清膛。但卻被支隊參謀長嚴厲指責，造成巨大的浪費，要求全艦官兵「珍惜每一發炮彈，珍惜每一次實彈射擊的機會」。
駱馬湖艦的故事結束後，《解放軍報》續接「八路軍老戰士」的抗戰故事，強調這些革命先輩在戰場上豁出性命，節省彈藥，要求自己「每一發子彈都要消滅一個敵人」，表示先輩們的勤儉建軍精神始終值得繼承和發揚。
中共領導層每年在 7 月底 8 月初至北戴河進行休假、非正式面談，由於《解放軍報》報導時機點敏感，外界觀察，這可能是放出裁減軍費的消息，或是希望減少在南海上的投入。而習近平、李克強兩人近期在中國經濟上頻頻出現意見分歧，觀察家認為，這也有可能是習李矛盾的一部分。
但另一方面，有些分析認為，這篇新聞更像是則「寓言故事」，前段雖然駱馬湖副艦長做出「大浪費」的指示，但以全艦隊了解節儉的重要性結尾，符合「正能量」的主旋律，再加上以抗戰艱辛強化中共政權的形象，以建立軍隊勤儉的良好形象，強化領導人的聲望。