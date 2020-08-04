美國不發簽證給中國記者　胡錫進揚言北京將猛烈報復

美國日前將多家中國媒體列為「外國使團」，導致這些媒體公司需要遵守與駐美國使館和領事館相似的要求，向美國國務院提交在美工作人員的名單，還須向國務院登記在美租賃或持有的房產清單等等；而中方為了報復，也已陸續驅逐數名美國記者。眼看局勢仍未緩解，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進又在微博上爆料，中國已做好撤出全部駐美記者的「最壞打算」，面對美方一連串打壓，中方必定會做出正當回應。
胡錫進 3 日及 4 日清晨接連在微博上 po 文，聲稱目前距離美國設定的 8 月 6 日簽證到期只剩幾天時間，但據他所知，目前在美國有將近 40 位的中國記者，雖然都已按照美國的要求提交申請，但還沒有 1 個人獲得簽證延期許可，甚至都沒有收到要辦理手續的相關通知，這意味著美國很可能通過不予簽證延期，導致更多中國記者不得不離開美國。
胡錫進接著嗆道，美國政府最近一連串對中國的打壓，不斷在刷新人們對美國認知的「下限」，中國當然也不會坐視不理，必定會有正當的回應，而美國的舉動也嚇不到中國人：「我倒是想請華盛頓好好想一想，很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的。」
美國在今年 2 月就將《新華社》、《中國環球電視網》（ CGTN ）、《中國國際廣播電台》（ CRI ）、《中國日報》與《人民日報》海外版發行商美國海天發展公司列為外國使團， 6 月時更把《中央電視台》、《中國新聞社》、《人民日報》和《環球時報》也列入其中。美國並要求中國媒體機構裁減逾 60 人，簽證時效也被縮減到 90 天，雖說可以申請延期，但從胡錫進的說法看來，目前尚未有人申請成功。
美國國務院聲稱，前述被制裁的實體都不是獨立的新聞機構，而是受到中國共產黨的控制，為中共做宣傳；美國國務院發言人歐塔加斯（ Morgan Ortagus ）並稱，中國的媒體缺乏自由度，與美國媒體形成了鮮明對比。連川普總統本人，也曾數度在公開場合質疑在場的中國媒體或華裔記者，質問其是否在為中國官方工作。
作為報復，中國先前也曾驅逐《華爾街日報》等 3 家美國媒體派駐中國的記者，理由是刊載對中國進行種族歧視、惡意抹黑的報導，中方經嚴正交涉無果，不得不將其驅趕出境、吊銷在華工作許可。