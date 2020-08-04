苦難中的奇蹟！美國姐妹失散53年　竟因新冠肺炎意外重逢

新冠肺炎疫情肆虐全球，造成許多家庭破碎，但也不乏有感人勵志的故事，鼓勵人即便身處惡劣的環境，也要勇敢活下去，最終說不定會有好事發生。
根據美國《 CNN 》等媒體報導，美國內布拉斯加州( Nebraska ) 1 對同父異母的姊妹，大姊多莉絲（ Doris Crippen ）與最年幼的妹妹貝芙（ Bev Boro ）相差 20 歲，在么妹只有 6 個月大時，因為 2 人的父親與當時的妻子離異，加上社福機構認定父親無法照顧那麼多小孩，便把貝芙和其他年紀 4 個較小的弟弟妹妹分別送養到不同的家庭，多莉絲則與生母一起生活，而在之後的 53 年間，多莉絲再也沒看過貝芙。
時間一眨眼過了半個世紀，已經高齡 73 歲的多莉絲，在這波新冠疫情中不幸感染，加上摔傷手臂骨折，雖然肺炎的部分已經痊癒，後續仍被安排進入「敦克勞花園」（ Dunklau Gardens ）進行復健和療養，沒想到已是五旬婦人的貝芙，剛好就在這間醫療機構擔任醫療助理，當她從患者名單上看到多莉絲的姓名時，心中又燃起希望，猜測她可能就是失散多年的大姊，但還須要經過本人確認。
由於多莉絲的聽力不佳，所以當天貝芙是拿著白板進入病房，在上頭寫下 1 個姓名( Wendel Huffman )給多莉絲看，多莉絲馬上就發現那是自己的父親，直到那刻，貝芙的心情也開始激動起來，告訴對方：「他也是我爸爸！」。而多莉絲事後則感動的回憶道：「找到妹妹的感覺很幸福。距離我上次抱著還只是嬰兒的她，都已經 53 年了。」還說：「如果我沒有生病並剛好被送來這，我也許永遠也找不到她了。」
多莉絲聲稱，雖然是同父異母，但這些年來她很努力在尋找失散的兄弟姊妹們，卻始終沒有下文，沒想到現在竟然因為疫情而意外重逢。而貝芙則是有部分手足的連絡資訊，現在她們正一起籌畫 1 場久違的家族聚會，要來個溫馨的大團圓。
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