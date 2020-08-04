印尼神人級學霸擁14學位　學分數曝光震驚眾人

念大學對許多人而言並非易事，尤其在考前，學生們經常要挑燈夜戰，讓人叫苦連天。在印尼，卻有一位神人級學霸熱愛讀書，把「拿學位」當樂趣，不到40歲就擁有11個學士和3個碩士的他，在臉書上曬出自己與畢業證書的合照，「傲人成績」一字排開，讓網友紛紛跪求讀書秘訣。





今年39歲的古啟麟（Welin Kusuma）是一名來自印尼的華裔，他18歲時進入泗水大學（Surabaya University）工程工業學系就讀，拿到人生中第一個學位之後，便開啟了自己的學霸之路，一個接一個的攻讀不同學位，領域涵蓋社會、經濟、法律、會計、文學、計算機、傳播、公共行政、統計，可謂是名副其實的「上知天文、下知地理」。此外，他還考取18種證照，證明自己不只會讀書，也有實際操作能力。



▲在印尼，有一位神人學霸熱愛讀書，把「拿學位」當樂趣，不到40歲就擁有11個學士和3個碩士。（圖／翻攝自臉書） 儘管已經拿了不少學位，古啟麟卻表示，他不會停下讀書的腳步。熱愛讀書的他接受外媒（CNN）訪問時說，念書對他而言是「興趣」，相較於許多人認為，讀大學對出社會沒幫助，他反倒認為大學知識十分實用，讓他獲益良多。古啟麟在31歲時就打破印尼不同學科擁有最多學術頭銜的記錄，更曾經一學期修了111學分，幾乎等於把四年濃縮成一學期來念，讓網友目瞪口呆，紛紛好奇的問他是「怎辦到的」。





根據VICE報導，古啟麟的記錄雖然稱霸印尼，但距離印度學霸教授V.N. Parthiban的紀錄還有段距離。V.N. Parthiban在三十年間攻讀145個學位，堪稱「地表最強」學霸，無人能及。



