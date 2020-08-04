疫情停課影響全球10億學生　聯合國警告面臨「世代災難」

聯合國秘書長古特瑞斯（ Antonio Guterres ）今（ 4 ）日表示，因新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，全世界至少 160 家國家關閉學校，影響逾 10 億名在學學生，同時至少 4 千萬名學齡前兒童錯過進入學校教育前的關鍵一年，導致人類歷史以來最大的教育中斷。
在疫情爆發以前，「教育危機」就已經存在，因經濟問題、戰爭、貧富不均，全球至少 2.5 億的學童無法上學。而在發展中國家，僅有四分之一的中學生具備「基礎技能」。許多貧富差距較大、或是資源不足的地區，因為防疫關閉學校，弱勢的學生可能因為經濟條件，無法參與線上課程，加深他們在受教育上的不平等。
根據聯合國教科文組織（ UNESCO ） 和相關夥伴對 180 個國家、地區的情況推測，從學齡前至高等教育（大學）等級，約 2380 萬個學童、青少年有中斷教育的風險，或者將因為疫情對經濟造成的衝擊，無法在明年接受教育。
古特雷斯在簡報上指出，目前仍有 100 多個國家尚未宣布重啟學校的日期。古特雷斯呼籲各國在疫情受到控制時，首先要確保讓學生安全上學，並提出警告，因疫情迫使教育中斷，全世界將面臨「世代災難」，這可能浪費人類無限的潛力、破壞數十年的進步，並加劇根深蒂固的不平等現象。
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