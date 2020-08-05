CoCo壹番屋開設印度首間分店　網友驚呼：「勇氣可嘉」

The China Post報導，印度身為「咖哩」鼻祖，許多外國咖哩連鎖餐廳企業不敢涉險進駐，然而日本知名連鎖餐飲企業「CoCo壹番屋」決定接受挑戰，週一在印度新德里開設第一間分店，讓網友紛紛驚呼：「勇氣可嘉！」
CoCo壹番屋原先預計於今年春天開幕，然而，由於新冠肺炎疫情干擾而延期開店至今。The Japan Times報導，CoCo一番屋相當有信心，認為印度顧客「肯定能接受」原咖哩醬口味，希望能成功進軍擁有13億人口的南亞市場。
這間日本連鎖咖哩也針對印度市場做口味調整，考量印度有許多素食人士，店內供應的咖哩醬成分不含肉類或海鮮。CoCo壹番屋的其他海外分店同樣也有推出素咖哩，因應素食人口需求。印度分店也有提供多樣化的配料供顧客選擇，包括雞肉、羊肉、素肉排，以及喜馬拉雅餃子。
餐點平均價位大約落在340盧比（約台幣133元）、495盧比（約台幣193元），相較於當地咖哩餐點價位高出許多。
印度分店店長Hirosuke Nakamura開店前受訪表示，「來我們店內用餐的印度人表示我們家的咖哩很好吃。」
他表示日式咖哩口味與印度本土的咖哩口味相差甚遠，「但我們認為還是有許多顧客能接受我們的咖哩口味。」他說。