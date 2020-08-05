不戴口罩又愛去夜店、海灘　WHO：年輕病例5個月劇增3倍

世界衛生組織（ WHO ）日前表示，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情仍然未見趨緩的跡象，預測將維持「國際關注公衛事件」，至今（ 5 ）日上午 11 點，全世界累計近 1847 萬例，其中逾 69.9 萬例死亡。世衛進一步表示，全球新增的確診個案中，有很多是經常去夜店、沙灘的年輕人，介於 15 歲至 24 歲的族群確診人數在過去 5 個月中急遽增加 3 倍。
根據世衛分析 2 月 24 日至 7 月 12 日通報的 600 起確診案例，15 歲至 24 歲族群的佔比曾 4.5% 提升至 15%。包含美國、西班牙、德國、法國等歐洲國家，以及日本等亞洲國家，新增病例中有許多都是年輕人。
約翰・霍普金斯醫院的護士經理恩斯特（ Neysa Ernst ）表示，美國年輕人較不注意戴口罩、維持社交距離。旅遊，特別是前往夜店、海灘或前往雜貨店採買，都是導致年輕族群感染、傳播 COVID-19 的主因。
美國白宮冠狀病毒工作小組成員、防疫專家弗契（ Anthony Fauci ）7 月時呼籲年輕人繼續維持社交距離、戴口罩、避免人群並小心無症狀患者也可能傳播病毒。
聯合國秘書長古特雷斯 （ António Guterres ）日前發出警告，疫情所致的停課，至少影響全世界約 10 億名學生，同時加劇了教育部不平等的狀況，未來上千萬的學生可能將因為經濟問題面臨中斷教育或是輟學的危險。而世衛的分析指出，而 5 歲至 14 歲的族群佔比也從 0.8% 上升至 4.6%，這項數據讓組織擔憂重新開放學校將會導致學生們的感染情況擴散。
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