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黎巴嫩大爆炸已135死5000傷！政府震怒下令軟禁港口官員

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-06 10:26:29

▲黎巴嫩大爆炸釀成嚴重死傷，貝魯特幾乎被摧毀，援救工作也還在進行中。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎巴嫩大爆炸釀成嚴重死傷，貝魯特幾乎被摧毀，援救工作也還在進行中。（圖／美聯社／達志影像）
黎巴嫩首都貝魯特（ Beirut ）當地時間 4 日傍晚發生嚴重的爆炸意外，根據外媒最新統計，已有 135 人因此死亡，至少 5000 人受傷。據傳該國政府已將有關的港口官員都軟禁起來，直到整起事件調查的水落石出。

綜合中東《半島電視台》等外媒報導，貝魯特港口囤積數年的 2750 噸硝酸銨疑似因處置不當，加上附近存放煙火的倉庫失火而引發大爆炸，當地人死傷慘重，隨著搜救工作持續進行中，傷亡人數料將再往上增加。貝魯特市長阿布德（ Marwan Abboud ）指出，約莫 30 萬人無家可歸、經濟財產損失估計高達上百億美元(約台幣 3000 到 4500 億)。

黎巴嫩近年經濟狀況並不理想，加上新冠肺炎影響，已經陷入經濟危機，此次的大爆炸，對於黎國經濟無疑是雪上加霜。世界銀行發聲明表示，願協助黎巴嫩募集重建資金、重整現有資源，讓受災民眾生活能早日回歸正常。該組織在今年 6 月時，便已挪出 4000 萬美元（約新台幣 11.7 億）幫助黎巴嫩對抗新冠疫情。

聯合國( UN )也表示，目前正與黎巴嫩當局密切合作，對貝魯特醫院設施的功能和額外需求進行評估，並從聯合國和會員國派遣專家到貝魯特協助救災，特別是當地醫院資源已經因新冠肺炎而吃緊，一下子湧入大量傷患，更需要外界援手。英國外交大臣拉布( Dominic Raab )宣佈，英國將捐出 500 萬英鎊(約台幣 1 億 9 千多萬)給黎巴嫩；美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )也已與黎巴嫩總理哈桑‧迪亞布( Hassan Diab )通話，重申將「堅定」援助黎巴嫩人民的承諾。

雖然詳細爆炸原因仍在調查，但外界普遍質疑是「人禍」，包含海關曾 6 度去信政府法官要求妥善處置硝酸銨，卻遲遲未得到回覆，最終導致此次悲劇發生。黎巴嫩總統奧恩（ Michel Aoun ）表示，數量如此龐大的化學品卻沒有被安全的儲存，這種失誤令人「無法接受」，已下令軟禁港灣管理局從 2014 年起的相關人員，以便後續釐清責任歸屬，誓言要讓罪魁禍首付出代價，黎巴嫩最高防務委員會透露，涉事者可能將面臨「最高刑罰」。

除了究責，黎巴嫩政府也已指示軍方負責首都秩序的維護，確保所有港口進出口業務安全，並妥善安置災民。然而，當地人的憤怒情緒早因失業率攀升、新冠肺炎疫情而高漲，現在又發生如此嚴重的意外、幾乎摧毀貝魯特，民眾紛紛走上街頭，要政府負起該有的責任。

 

關鍵字

究責 黎巴嫩 軟禁 大爆炸 港口官員

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