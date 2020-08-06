美國衛生部長將訪台　《紐時》：美中關係恐惡化至新低點

阿薩爾與美國在台協會（ AIT ）的聲明稿中，並未提及明確的訪台日期，但中國方面已經先表態反對。週三（ 5 ）中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，堅決反對美台官方往來，台灣問題是中美關係最敏感的問題，要求美國遵守「一個中國」原則，停止一切形式的美台官方往來，並警告挑戰一中原則將會以失敗告終。
《紐約時報》認為，此行可能加劇美國和中國間的緊張，使兩國的關係到達 1979 年建交、兩國關係正常化的新低點。美中兩國已經在貿易、科技、國防、人權議題上產生很多矛盾，近期在南海、台灣海峽活躍的軍事行動也讓外界擔憂區域衝突加劇。此外，北京不斷試圖在國際社會孤立台灣，拉攏台灣的邦交國、阻礙其以「觀察員」的身份參與世界衛生大會（ WHA ）。
美國方面，目前衛生與公眾服務部沒有透露阿薩爾是否會前往台北，向上週過世（ 7 月 30 日）的李登輝前總統致意。但美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）在一份聲明中，大力讚揚李登輝為台灣民主化所做的貢獻。
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