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微軟收購TikTok有譜了？傳交易金額高達9000億台幣

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-06 11:09:18update2020-08-06 11:42:38

▲中國影音應用程式「抖音海外版」（ TikTok ）在美國擁有龐大的年輕粉絲。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國影音應用程式「抖音海外版」（ TikTok ）在美國擁有龐大的年輕粉絲。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
美國政府近日頻頻以竊密、資安為由，對中國影音應用程式「抖音海外版」( TikTok )出手，要將其趕出美國，引發軒然大波，而科技巨頭微軟（ Microsoft ）的收購案是否會有結果，外界亦高度關注。有美國媒體報導稱，最終交易金額可能高達 300 億美元，但仍有待雙方證實。

根據美國財經頻道《 CNBC 》報導，先前美國總統川普曾威脅，若 TikTok 無法在 9 月 15 日前，將其美國業務出售給可靠且具規模的美國企業，就得在美國關門大吉；後由微軟出面交涉收購 TikTok 事宜，有機會以最低 100 億美元（約新台幣 3000 億）、最高 300 億美元（約新台幣 9000 億）的價碼達成，而且雙方都希望在 3 週內就完成收購談判。

報導並指出，美國財政部長梅努欽( Steven Mnuchin )也在談判過程中「深度參與」，如若交易順利達成，微軟也已同意美國政府，要在 1 年內將 TikTok 的所有工程和後端代碼從中國轉移到美國。

微軟在日前證實，正與 TikTok 位於中國的母公司「字節跳動」（ ByteDance ）談判，打算收購 TikTok 在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭等國的業務，也是目前最有希望拿下此筆交易的美國公司。

至於微軟能收購 TikTok 的原因，有分析指出，除了抖音在全球龐大的使用率、可讓微軟擴大在社交媒體的影響力外，也因為微軟相比於剛被叫到美國國會聽證的蘋果、 Google 、亞馬遜和臉書，較沒有反壟斷調查的包袱；而微軟的雲端業務也能有效地保護抖音用戶的資料，在資安方面讓川普政府相對放心。

 

關鍵字

美國 收購 TikTok 微軟 9000億

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