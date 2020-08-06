泰國女星淪落街邊行乞逝世　坎坷人生令人不捨

長相甜美、曾經出演多部人氣泰劇，並且在泰國頗有名氣的女星潘蒂（Tai Manusanan Pandee），在幾年前經歷人生變故而開始接觸毒品，星途被迫中斷。去年，她被泰國民眾發現在街邊乞討，樣貌與過去光鮮亮麗的樣子相差甚遠，引發民眾熱議。上個月，有泰媒爆出她已經逝世的消息，死時骨瘦如柴，而她崎嶇坎坷的人生經歷也讓網友們感到相當惋惜。
根據泰國媒體報導，潘蒂在十多年前曾是一名甜美女星，出演包括《傻瓜拳擊手》（Noodle Boxer）在內等多部泰劇，曾上過節目，並在曼谷一間酒吧駐唱，頗具人氣。最當紅的時候月收入高達數十萬泰銖。
然而，她後來發生一場相當嚴重的車禍，男友不幸喪生，自己雖然活了下來，但頭部也遭受重創。車禍變故對她造成很大的打擊，意志消沉的她不僅精神狀況出問題、甚至染上毒癮，並在2016和2018年因竊盜罪兩次被捕，從此斷送星路。
去年，有民眾在街頭意外發現潘蒂，只見她頭髮剃光、瘦得不成人形，穿著也十分邋遢，終日在街上靠行乞度日。從民眾釋出的影片中可以看出，她明顯營養不良，並且精神狀況出問題，只見她不斷喃喃自語，說道：「肚子很餓，想要吃飯」，樣貌讓人十分心疼。此外，民眾也發現她的住處十分破爛，衛生環境糟糕，而該紀實影片曝光後讓網友群起譁然。
7月23日早上10點，泰國「是拉差 (Si Racha)」分局的警方接到通報，在一名81歲老人家中發現已經死去的潘蒂，這名老人是潘蒂家中的多年好友，在潘蒂母親坐牢後便收留潘蒂，悉心照料。不料，最後潘蒂健康狀況仍未好轉，逝世時33歲，一生經歷曲折坎坷令人不勝唏噓。