泰國女星淪落街邊行乞逝世　坎坷人生令人不捨

長相甜美、曾經出演多部人氣泰劇，並且在泰國頗有名氣的女星潘蒂（Tai Manusanan Pandee），在幾年前經歷人生變故而開始接觸毒品，星途被迫中斷。去年，她被泰國民眾發現在街邊乞討，樣貌與過去光鮮亮麗的樣子相差甚遠，引發民眾熱議。上個月，有泰媒爆出她已經逝世的消息，死時骨瘦如柴，而她崎嶇坎坷的人生經歷也讓網友們感到相當惋惜。





根據泰國媒體報導，潘蒂在十多年前曾是一名甜美女星，出演包括《傻瓜拳擊手》（Noodle Boxer）在內等多部泰劇，曾上過節目，並在曼谷一間酒吧駐唱，頗具人氣。最當紅的時候月收入高達數十萬泰銖。



▲潘蒂在十多年前曾是一名甜美女星，出演多部泰劇，也曾上過節目，並在曼谷一間酒吧駐唱，頗具人氣。（圖／翻攝自微博） 然而，她後來發生一場相當嚴重的車禍，男友不幸喪生，自己雖然活了下來，但頭部也遭受重創。車禍變故對她造成很大的打擊，意志消沉的她不僅精神狀況出問題、甚至染上毒癮，並在2016和2018年因竊盜罪兩次被捕，從此斷送星路。



