美國《台旅法》提案議員讚衛長訪台　盼美台更多官員交流

佛羅里達州參議員盧比歐昨（ 5 ）日透過個人推特轉發阿薩爾的官方推特，表示衛生部長訪台是個好消息，也符合他當年提出的《台灣旅行法》，並說道台灣是重要的民主夥伴，且已是全世界防疫的榜樣。
同樣代表佛州的眾議院議員約霍（ Ted Yoho ）作為眾院外委會亞太小組共和黨首席議員，當時也連署支持《台灣關係法》，昨日也透過推特發表意見。約霍表示，衛生部長訪台正是美國需要的，台灣在對抗 COVID-19 疫情上，對全球衛生安全貢獻良多，包括捐贈口罩給疫情嚴重的美國。國會和政府也將根據約霍提出的《防止台灣遭侵略法案》（ Taiwan Invasion Prevention Act ）繼續鼓勵雙方高層交流。
為促進美台政府之間的交流，聯邦眾議員夏波（ Steve Chabot ）等共和、民主兩黨議員聯合於 2016 年首次提出《台灣旅行法》，並在 2017 年蔡英文總統過境訪問舊金山期間再次提出，兩大黨參議員，包括盧比歐在內，也在參議院跟進提出參院法案，2018 年各委員會、院會通過後，由川普總統簽署生效。
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