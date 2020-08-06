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阿薩爾訪台踩到痛處！中國官媒狂轟：沒道義、抱美國大腿

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-06 12:19:43

▲美國衛生部長阿薩爾。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國衛生部長阿薩爾。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）即將訪台，作為自 1979 年台美斷交以來，訪台層級最高的官員，阿薩爾此行也被視為美中關係持續加強的訊號，因而踩中北京痛處，不僅官方單位馬上要求美國恪守一中原則，連官媒也口徑一致，砲轟美國這麼做「沒道義」、台灣抱美國大腿也「一年比一年緊」。

針對阿薩爾訪台一事，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進 6 日凌晨就在微博上發文並拍片批評，美方不斷挑釁，但又不得不「切香腸」，小步走，根本原因是強化美台關係缺少一樣東西，就是道義。一旦台海局勢失控，中國大陸將是最不懼攤牌的一方，一個中國的道義優勢是打破軍事平衡的關鍵籌碼。

胡錫進並稱，相較於 2014 年美國環境保護署署長訪台，這次的層級更高，因此也對中國更具有挑釁性。過去 40 年，美國官員訪台保持克制的原因在於「國際規則」，是美國遵守外交準則「應有的文明表現」，但最近 2 年美國推出台灣旅行法等一系列涉台法案，不斷挑釁中國，搞地緣政治施壓，在這過程中，美國始終缺乏道義。

胡錫進不忘提及各方軍事實力，稱「美台的底氣都比中國弱」，並說一個中國的道義優勢在台海是關鍵，因為這讓中國可以夠硬氣，也撐起了中國人民捍衛國家統一的堅定意志，因而對美台有「強大的威攝」。

另一方面，中國官媒《央視》也怒批，民進黨當局自從 2016 年上台後，就一直奉行「親美抗陸」的危險路線，美國大腿抱得更是「一年比一年緊」；而美國出於自身利益的需求，當然樂得操控台灣這顆配合度高的棋子。可雙方各懷鬼胎，只是苦了台灣民眾，非但享受不到兩岸和平發展紅利，還眼看著就要在不知不覺中被民進黨當局綁上「台獨戰車」。

最後，《央視》表示，把干涉別國內政當成家常便飯的美國，無視台灣問題是中國內政、無視台灣問題在中美關係中的重要性與敏感度，一再違背「一個中國原則」和中美三個聯合公報、一再故意損害中美關係的政治基礎，但歷史早已證明：任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖，最終都會以失敗告終。

關鍵字

衛生部長 訪台 道義 美國 中國官媒

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