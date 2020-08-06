指控北京爆發疫情後「更具侵略性」　美國防長籲積極抗中

綜合外媒報導，艾斯培在會議中聲稱，「不認為中國現在是 1 個不可避免的威脅」，而美國也不會與中國打起來，但美國必須與之競爭，必須在所有領域，無論是外交、資訊、軍事還是政治都更加積極。
艾斯培並指責北京當局，不但利用新冠疫情加大政治宣傳，還趁各國忙於對抗疫情時，藉機在南海軍演、撞沉越南漁船、與印度發生邊境衝突，意圖提高自身在區域的影響力：「我們看到中國變得更加咄咄逼人，試圖利用新冠的悲劇來達到宣傳目的。他們確實做得太過火了，我們看到他們繼續炫耀武力。」
艾斯培重申，美國已成立了中國戰略團隊，以便軍事人員更加全方位的了解中國。同時，艾斯培也呼籲全球的盟友要團結一致，對抗中國，並稱：「我們希望能讓中國走上正確的軌道，與我們分享同樣的價值觀，至少尊重國際規則或準則，而不是試圖改變它們。」
另一方面，中國駐美國大使崔天凱，則於「阿斯彭安全論壇」中接受美國《 NBC New 》採訪時表示，他不認為新冷戰會符合任何人的利益，身為世界最大的 2 個經濟體，中國和美國應該要互相合作，而不是相互對抗，希望美方各界人士都該好好思考這個問題。
崔天凱也直言，中國從未想過要支配全世界，但不知為何這個議題在美國會這麼熱門，而川普政府在沒有足夠證據的情況下，就威脅要禁止 TikTok 在美國的使用，這與開放市場的承諾互相矛盾，是非常不公平的。
雖然近期美中關係緊張，崔天凱仍表示，雙方在貿易、新冠疫情、氣候變遷等方面仍有合作空間，希望雙方都能克服當前困難，消除懷疑甚至是恐懼，建立 1 個有建設性的互利關係；美國也該準備好與 1 個有著不同歷史、文化和制度，卻無意與美國爭奪全球主導地位的國家相處。