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泰國最強老爸訓練9個女兒　因這原因送女上泰拳擂台

記者賴正琳/綜合報導
calendar_today2020-08-07 07:00:00

▲18歲的專業拳擊手Kullanat Yoohanngoh正和弟弟Phoobadin進行訓練 。（圖／翻攝自推特）
▲18歲的專業拳擊手Kullanat Yoohanngoh正和弟弟Phoobadin進行訓練 。（圖／翻攝自推特）
根據四方報，住在曼谷的教練Nopparit Yoohanngoh，每週有6天會在太陽尚未升起前開始訓練自家16個小孩，其中包括9個女兒和7個兒子。這些女孩一大早就起床前往父親建造的健身房，利用鐵皮屋頂所蓋的泰拳訓練場，開始暖身。而其中最小的女孩慕薩琳（ Mussalin）才9歲。

 住在曼谷的教練Nopparit Yoohanngoh，正在訓練他的5個女兒和1個孫女。（圖／翻攝自推特）
雖然才9歲，但她已經開始踢哥哥手拿的拳擊墊，從姿勢到動作都十分到位，假如狀況不錯，她會得到冰淇淋獎勵。而做完晨訓後，仍然在學的孩子們會去學校，放學後再回到訓練場繼續。

雖然才9歲，但她已經開始踢哥哥手拿的拳擊墊，從姿勢到動作都十分到位，假如狀況不錯，她會得到冰淇淋獎勵。（圖／翻攝自推特）
 54歲的Nopparit Yoohanngoh已訓練自家女孩們足足有30年了，年紀最大的女兒現年32歲，孩子們能走路、懂事時就開始進行受訓。他解釋這都是為了使孩子們能夠遠離毒品，「毒品在我們這片低收入戶社區中十分盛行，在我年輕時就已經是個很大的麻煩。」Nopparit接受當地媒體採訪時說。「我20多歲的朋友們開始學壞吸毒成癮後，現在都死了。」

而Nopparit訓練9個女兒的方式絲毫不放水，跟訓練兒子一樣嚴厲，因為他認為男孩們雖然先天體格強健，但女生們運用適當的技巧也能施展力量，而他的女兒們都在成長過程中奪得不少獎項，獎牌、獎座和獎狀可說是掛滿訓練場。

16歲的兒子Phoobadin受訪時表示剛開始訓練時，很容易被自己的姐姐們踢傷、踢倒和受傷，因此留下不少淚水，幸好隨著生理發育，現在Phoobadin總算能和姐姐們來一場精采的較量，甚至在體態上已遠勝姐姐們。

而由於身為男兒身，Phoobadin比起姐姐們幸運，年紀輕輕就打敗不少大將並奪下不少拳擊戒指，光近期最新的一場比賽他就獲得30萬泰銖（約同等價值台幣，金額轉換隨匯率差異而有所變動）的獎金。他的姐姐們雖然同樣身懷絕技，但卻很難獲得同樣的獎金或比賽權利，因為女性泰拳選手在泰國市場不大，職業發展上相對遇到非常多的阻力。

 而由於身為男兒身，Phoobadin比起姐姐們幸運，年紀輕輕就打敗不少大將並奪下不少拳擊戒指，光近期最新的一場比賽他就獲得30萬泰銖（約同等價值台幣，金額轉換隨匯率差異而有所變動）的獎金。（圖／翻攝自臉書）
「因為男生更強壯，所以我理解人們比較喜歡看男子拳擊比賽。」19歲的Phawita Yoohanngoh說，年紀尚輕的她其實已經打過118場比賽，她打第一場比賽時才6歲。大多數比賽她都贏了，但最高獎金的一場比賽卻僅拿到1萬泰銖。「我自己也愛看男生打拳擊，但其實女子拳擊賽更講究技巧而非力量，因此可看性也十分高。」

 Nopparit Yoohanngoh的女兒們所承受的汗水、淚水和血水絕對不少於兒子們。（圖／翻攝自推特）
不過，目前女性在泰拳比賽的正式場合多受到歧視，例如拳擊比賽中是不准女性觸碰拳擊場圍欄，因為有迷信的主辦方和選手們認為女生會汙染神聖性，並使災難降臨。幾年前有個不知禁忌的日本籍女性記者踩到圍欄，當晚血腥四濺，不少選手受重傷，他們都因此責怪該記者。

但是，Nopparit Yoohanngoh的9個女兒還是會在拳擊場上奮鬥不懈，直到有一天，泰拳比賽和拳擊比賽的觀眾能夠更重視女性權益。

 

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