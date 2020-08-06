疫情恐「新加坡式」大爆發！香港確診印傭曾擠多人宿舍

新加坡於 4 月爆發外籍勞工宿舍群聚感染，因外勞居住環境狹窄，導致病毒快速傳播，疫情高峰期間單日新增逾千起確診案例。香港衛生防護中心主任張竹君表示，由於宿舍的環境通常較小，同住者共用設施，加上病毒傳染性非常高，擔憂香港有爆發「新加坡式」疫情的可能，希望香港可以盡量做好防控措施。
張竹君表示，將會根據港府的安排，考慮是否安排外傭宿舍篩檢、暫停外傭入境香港。今日新增的初步篩檢呈陽性個案，根據疫調，該名外傭曾在 6 月 30 日至 7 月 30 日分別入住 2 間位於上環、將軍澳的宿舍與 4 至 6 人、13 人同住，至 8 月 4 日出現發燒徵狀就診，接受第一次篩檢。
前（ 4 ）日，香港衛生防護中心指出，當日確診的女印傭自上個月 20 日離職後，曾在灣仔與 28 名外傭同住，30 日至 31 日因工作改在銅鑼灣其他 4 名外傭同住，至 8 月 1 日身體不適就醫確診。香港已開始追蹤有過密切接觸史的外傭及雇主家庭。
此外，明（ 7 ）日起，澳門方面宣佈收緊防疫政策，由香港入境的人士，必須持有 24 小時內核酸檢測陰性證明，同時，維持入境前 14 天內曾到過香港的人士須接受 14 天隔離。
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