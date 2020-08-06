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疫情恐「新加坡式」大爆發！香港確診印傭曾擠多人宿舍

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-06 19:14:25update2020-08-06 19:15:05

▲香港衛生防護中心擔憂疫情可能「新加坡式」爆發。（圖／翻攝自《香港01》）
▲香港衛生防護中心擔憂疫情可能「新加坡式」爆發。（圖／翻攝自《香港01》）
香港近期爆發第三波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，今（ 6 ）日新增95 例，其中 91 例為本土感染，累計確診 3850 例，其中 44 例死亡。香港當局關注，近期有印尼籍看護 2 位確診、1 位一篩呈陽性，香港衛生官員擔憂疫情會「新加坡式」爆發。

新加坡於 4 月爆發外籍勞工宿舍群聚感染，因外勞居住環境狹窄，導致病毒快速傳播，疫情高峰期間單日新增逾千起確診案例。香港衛生防護中心主任張竹君表示，由於宿舍的環境通常較小，同住者共用設施，加上病毒傳染性非常高，擔憂香港有爆發「新加坡式」疫情的可能，希望香港可以盡量做好防控措施。

張竹君表示，將會根據港府的安排，考慮是否安排外傭宿舍篩檢、暫停外傭入境香港。今日新增的初步篩檢呈陽性個案，根據疫調，該名外傭曾在 6 月 30 日至 7 月 30 日分別入住 2 間位於上環、將軍澳的宿舍與 4 至 6 人、13 人同住，至 8 月 4 日出現發燒徵狀就診，接受第一次篩檢。

前（ 4 ）日，香港衛生防護中心指出，當日確診的女印傭自上個月 20 日離職後，曾在灣仔與 28 名外傭同住，30 日至 31 日因工作改在銅鑼灣其他 4 名外傭同住，至 8 月 1 日身體不適就醫確診。香港已開始追蹤有過密切接觸史的外傭及雇主家庭。

此外，明（ 7 ）日起，澳門方面宣佈收緊防疫政策，由香港入境的人士，必須持有 24 小時內核酸檢測陰性證明，同時，維持入境前 14 天內曾到過香港的人士須接受 14 天隔離。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

香港疫情 新加坡式爆發 宿舍 印傭 新冠肺炎

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