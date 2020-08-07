傳美國將首度售台4架偵察無人機！總價約176億台幣

外媒《路透社》獨家報導， 6 名熟悉內情的美國消息人士稱，美國國務院已默許授權出售名為「海上衛士」（ Sea Guardian ）的無人機給台灣，航程可達 11100 公里，但目前尚不知是否有批准出口加掛武器的無人機。其中 2 人表示，這項軍售必須獲美國國會議員批准，最快可能下個月就會收到正式通知；其中 1 人透露，台灣於今年初提出採購武裝無人機要求，美方則於上週提交有關的報價資料。
報導並指出，台灣的中山科學院，有款「銳鳶」無人機( Albatross UAV )，最大航程 160 海浬（ 300 公里），但飛行半徑是 80 海浬( 150 公里)。而此次交易的這 4 架無人機加上地面站、備用零件、訓練和支援等費用，總價可能達約 6 億美元（約台幣 176 億）。
報導並聲稱，通用原子航空系統公司( General Atomics Aeronautical Systems Inc. )的這款海上衛士，性能遠超過銳鳶，還能攜帶武器，但前提是必須得到美國政府的允許。
面對北京日益增加的威脅性行動，台灣方面也正在加強防禦。而若此筆無人機交易最終得到批准，北京和華府之間的關係可能更加惡化，畢竟雙方已經因為間諜案、貿易戰、新冠病毒、香港問題等而劍拔弩張。五角大樓日前已表示，將繼續出售武器給台灣，而在川普政府的授意下，美國的軍艦也頻繁的通過台灣海峽。
美國去年已批准軍售給台灣 108 輛艾布蘭 M1A2 坦克車，價值約 20 億美元（ 588 億元台幣），以及 66 架由美國洛克希德馬丁（ Lockheed Martin ）製造的戰機，導致北京強烈不滿，揚言對洛克希德馬丁公司發動制裁。