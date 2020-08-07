美軍試射洲際飛彈遠達6000多公里！指揮官：讓盟友放心

綜合《福斯新聞》( Fox News )等外媒報導，當地時間 8 月 4 日淩晨 0 時 21 分，美國空軍全球打擊司令部在加州范登堡空軍基地（ Vandenberg Air Force Base ）發射 1 枚未安裝核彈頭的義勇兵三型洲際彈道導彈，飛越太平洋約 4200 英里（約 6759.25 公里）後，到達了馬紹爾群島（ Marshall Islands ）的瓜加林環礁（ Kwajalein Atoll ），是繼今年 2 月後的又 1 次試射。
報導指出，雖然美方早已打算更換、升級義勇兵三型洲際彈道導彈這類已有數十年歷史的武器，然而，美國空軍洲際彈道飛彈（ ICBM ）更新案，即「陸基戰略嚇阻」（ GBSD ）計畫，目前仍處於開發的早期階段，最快從 2027 年起有望取代在美國空軍服役的 450 枚義勇兵三型洲際彈道導彈。
有鑑於 GBSD 計畫仍在開發中，因此五角大廈希望成功維持義勇兵三型導彈的功能，好爭取時間讓 GBSD 的設計更具有可靠性，更精準的射擊能力和飛行路徑導航穩定性。
美軍第 576 飛行測試中隊（ 576th Flight Test Squadron ）指揮官寇伯特（ Omar Colbert ）上校聲稱，此次飛行試射計畫，驗證了美軍的洲際彈道導彈武器系統之部分作戰能力，並表示：「義勇兵三型洲際彈道導彈已有 50 年歷史了，要確保其 2030 年地面戰略威懾力的可靠性，繼續進行測試是至關重要的。最重要的是，這種可見的國家安全信息有助於確保我們盟友安全，並威懾潛在的侵略者。」
無獨有偶，美國國防部長艾斯培 5 日參加「阿斯彭安全論壇」（ Aspen Security Forum ）視訊會議時曾提到，雖然美國不認為中國現在是 1 個不可避免的威脅，但美國必須與之競爭，必須在所有領域，無論是外交、資訊、軍事還是政治都更加積極。
艾斯培並說，美國必須確保自身的軍事能力隨時處於備戰狀態，一旦必須有所回應就要戰勝，必須在每個領域都要比中國更有優勢，再次重申對中國的軍事戰略，聲稱美國已成立了中國戰略團隊。
艾斯培先前還曾指出，美國正處於大國競爭時代，其首要戰略競爭對手是中國，然後是俄羅斯，特別是前者有足夠的人口、經濟體和野心欲取代美國，並警告道「若我們不意識到中國構成的長期挑戰和可能對我們構成的威脅，至終就可能發現我們生活的世界不同於我們希望生存的世界」。