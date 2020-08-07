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災難中動人一幕！遇爆炸幾乎昏迷　黎巴嫩護士救3嬰兒　

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-07 10:37:10update2020-08-07 12:29:49

▲大爆炸後，攝影記者賈維希在貝魯特的魯姆醫院，拍下護士於危難中冷靜拯救並照顧三名新生嬰兒的照片，感動許多人。（圖／翻攝自 Kareem Shaheen 推特）
▲大爆炸後，攝影記者賈維希在貝魯特的魯姆醫院，拍下護士於危難中冷靜拯救並照顧三名新生嬰兒的照片，感動許多人。（圖／翻攝自 Kareem Shaheen 推特）
黎巴嫩大爆炸釀成至少 157 人死亡、逾 5000 人受傷的悲劇，首都貝魯特幾乎全毀，居民在殘堆瓦礫中找尋失蹤的親人，場景十分哀戚。不過苦難中仍有閃耀的人性光輝，並透過一張張照片傳遞到世人眼前。中東攝影記者賈維希（ Bilal Jawich ）於當地一間災情慘重的醫院，捕捉到一位護士手裡緊抱三名初生嬰兒，形容在她身上彷彿擁有種隱藏力量，方能繼續在暴力、黑暗的環境中拯救生命。

根據美國《 CNN 》報導，爆炸當天位於貝魯特的魯姆醫院（ Al Roum hospital ）受到嚴重波及，當賈維希趕到現場時，仍有死傷者散佈在周遭，但血腥的場面中，卻有一名護士手裡抱著三個初生嬰兒並照顧著他們，表情顯得十分冷靜、平和，讓賈維希相當驚訝：「我留意到她的冷靜，與 一公尺外的環境形成很強烈的對比。」

賈維希向《 CNN 》解釋道，當時附近地上躺着多名死傷者，但是這位護士身上卻好像有股「隱藏力量」（ hidden force ），讓她能夠在危險的環境中保持自制，最終拯救了那些孩子；在這樣暴力、黑暗且邪惡環境中，這位護士出色的完成了這項任務。

該名護士事後向賈維希回憶道，意外發生當時自己正在產房，爆炸的威力讓她幾乎馬上就陷入昏迷，剛恢復意識時才發現自己手中緊緊抱著 3 名初生嬰兒，目前孩子們已經跟媽媽團聚並被轉送到其他醫院。

▲由於魯姆醫院被爆炸波及、嚴重損毀，院方甚至只能在停車場對傷患進行治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於魯姆醫院被爆炸波及、嚴重損毀，院方甚至只能在停車場對傷患進行治療。（圖／美聯社／達志影像）
雖然寶寶們平安活了下來，但醫院中並非所有人都這麼幸運，全院幾乎 80% 的設備都被破壞，並有 12 名病人、 2 位訪客和 4 名護士因此喪生，另外 2 人傷勢嚴重未能脫險。而且爆炸後貝魯特的醫院很快就被大量傷患淹沒，醫療體系崩潰，急需外界和國際組織伸出援手，幫助黎巴嫩在新冠肺炎侵擾之餘，也能度過這次的難關。

關鍵字

嬰兒 貝魯特 黎巴嫩 護士 大爆炸

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