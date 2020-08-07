災難中動人一幕！遇爆炸幾乎昏迷　黎巴嫩護士救3嬰兒　

根據美國《 CNN 》報導，爆炸當天位於貝魯特的魯姆醫院（ Al Roum hospital ）受到嚴重波及，當賈維希趕到現場時，仍有死傷者散佈在周遭，但血腥的場面中，卻有一名護士手裡抱著三個初生嬰兒並照顧著他們，表情顯得十分冷靜、平和，讓賈維希相當驚訝：「我留意到她的冷靜，與 一公尺外的環境形成很強烈的對比。」
賈維希向《 CNN 》解釋道，當時附近地上躺着多名死傷者，但是這位護士身上卻好像有股「隱藏力量」（ hidden force ），讓她能夠在危險的環境中保持自制，最終拯救了那些孩子；在這樣暴力、黑暗且邪惡環境中，這位護士出色的完成了這項任務。
該名護士事後向賈維希回憶道，意外發生當時自己正在產房，爆炸的威力讓她幾乎馬上就陷入昏迷，剛恢復意識時才發現自己手中緊緊抱著 3 名初生嬰兒，目前孩子們已經跟媽媽團聚並被轉送到其他醫院。
雖然寶寶們平安活了下來，但醫院中並非所有人都這麼幸運，全院幾乎 80% 的設備都被破壞，並有 12 名病人、 2 位訪客和 4 名護士因此喪生，另外 2 人傷勢嚴重未能脫險。而且爆炸後貝魯特的醫院很快就被大量傷患淹沒，醫療體系崩潰，急需外界和國際組織伸出援手，幫助黎巴嫩在新冠肺炎侵擾之餘，也能度過這次的難關。