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美國衛生部長訪台在即　中國通告於舟山海域實彈射擊軍演

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-07 11:50:40update2020-08-07 12:02:45

▲美中角力頻頻，台灣及鄰近海域成為主要較勁地點。圖為於海面上行駛的中國船隻。（圖／翻攝自中新社）
▲美中角力頻頻，台灣及鄰近海域成為主要較勁地點。圖為於海面上行駛的中國船隻。（圖／翻攝自中新社）
美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）即將於 9 日訪台，還將代表川普與我國總統蔡英文會面，並拜訪外交部、衛福部以及口罩國家隊，在這敏感時機，中國海事局網站 6 日突公告，將在浙江舟山海域進行實彈射擊訓練，也讓外界聯想是否對阿薩爾訪台的不滿與警告。

中國海事局網站 6 日發布通告，將於 8 月 11 日至 13 日，每天 6 時至 12 時在指定的 5 點連線水域範圍，進行舟山黃大洋海域實彈射擊訓練，訓練期間，上述海域禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊。

在 6 日的另則通告 中，舟山海事局也宣佈， 8 月 16 日至 17 日，每天 6 時至 12 時，進行舟山海區岱山水道北面海域實彈射擊訓練；除禁止無關船舶航行、作業或錨泊，現場亦有警戒船艇實施警戒，凡接近上述水域的任何船舶，均應服從現場警戒船艇的指揮。

美中台關係緊張，中國日前才剛結束在雷州半島海域的軍演，時值海南島戰役 70 周年，《央視》也於推出《解放海南島戰役》紀錄片，強調兩岸歷史上最大規模登陸戰即由雷州半島發起，被認為是在對當前台灣局勢釋放政治訊號，美軍亦頻頻派軍機前往南海等地區，雙方較勁意味濃厚。

過去中國解放軍也曾於舟山海域舉行針對台灣的軍事演習。 2019 年 7 月，中共在台灣北方的舟山群島、南方的東山島海域同時進行軍演，當時有學者曾分析，中共此舉不只為觀察台灣兵力調動，亦是考驗解放軍能否進行來自不同方向、多面受敵的 2 場戰役。其中舟山群島海域演習區長寬近 140 公里，而東山島海域的演習區更延伸至廣東沿海，不只可實施一定程度的海空聯合演訓，也能考慮實施從海上操演到兩棲登陸之全過程演練。

關鍵字

衛生部長 訪台 舟山軍演 美國 中國大陸

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