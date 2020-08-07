川普簽令！禁美企與TikTok、騰訊交易　45日後生效

川普在美國周四晚間簽署及頒布行政命令，禁止美國司法管轄的任何人或資產，與字節跳動及騰訊交易，禁令將在 45 天後，也就是 9 月 20 日生效。川普引用《國際應急經濟權力法》和《全國緊急狀態法》的權力發出禁令，他強調，美國必須採取行動，對抗威脅國家安全的應用程式。
川普指出，TikTok 被利用來傳播假消息，讓中國共產黨得益，迫使美國必須對 TikTok 母公司採取行動，以保障國家安全。除 TikTok 之外，另外一份行政命令也對微信採取相同的動作，原因是微信從用戶自動捕獲大量資料，這種收集數據的方式已經構成威脅，使得中共能夠輕易取得美國民眾的資料。川普表示，微信和 TikTok 同樣據報審查中共視為政治敏感的內容。
先前有報導指出，字節跳動認為 TikTok 所有業務總值超過 500 億美元，目前微軟尚未透露願意付多少錢收購 TikTok 業務。《金融時報》指出，除了上述美加澳紐，微軟也在討論收購 TikTok 在印度和歐洲業務的可能性。但另有報導稱，微軟雖曾與字節跳動討論收購印度 TikTok 事宜，但最後並未有結果。
此外，美國參議院週四一致通過法案，禁止聯邦政府人員在政府提供的公務機上使用 TikTok 。提出法案的參議員 Josh Hawley 強調，此舉目的是為了追究為中共做事的企業，他並強調「我們不會止步於此」。美國眾議院上月也通過類似法案，等到兩院綜合法案的最終版本，再交由川普簽署成法。中國於 2017 年通過法案，要求企業有義務支持和配合國家的情報工作。