大爆炸首批消防員仍失聯！準新娘殉職　隊員們恐凶多吉少

綜合《每日郵報》等外媒報導，存放在貝魯特港口多年的 2750 噸硝酸銨引發巨大爆炸，讓民眾相當驚恐，而首批獲報抵達現場的 10 名消防隊員，在發現起火的倉庫冒出陣陣濃煙後，急著想要打開門滅火，沒想到接著就發生大爆炸，所有人頓時失去聯繫。有在場媒體拍下其中 3 人一開始試圖進入倉庫的標誌性照片，其中 1 位消防員納吉（ Najib Hitti ）甚至沒有時間穿上他的防護服，就投入救災工作。
消防單位表示，當時由於事態緊急，當局先派出了 10 人部隊，另有消防車 6 輛、急難援救車 4 輛前去救火，前述照片中的 3 位消防員試圖打開 12 號倉庫的門，當時已冒出大量黑煙。緊接著，爆炸襲擊了所有人，目前仍有 9 名消防員失蹤，只有法莉絲已被找到並宣告死亡。在爆炸現場，只發現被爆炸威力摧毀成碎片的消防衣與機具，生還機率恐怕相當渺茫。
由於法莉絲原定明年 6 月就要結婚，這次不幸事件發生後，她被許多黎巴嫩人民稱為「貝魯特的新娘」，她的遺體在昨天被運回家鄉安葬，親友們圍繞著她的棺木哭泣道別，還有大批民眾、警員向她致敬，法莉絲的未婚夫吉爾伯特·卡拉安（ Gilbert Karaan ）則在喪禮上悲痛表示：「妳是我生命的全部，但妳現在燒毀了我的心。」
現場救災工作仍在進行中，救難人員和家屬極力尋找被埋在瓦礫堆下的失蹤者，希望能有奇蹟出現。目前包含法國、英國、美國在內，都已表態願意援助黎巴嫩，法國總統馬克宏 6 日也已親自抵達貝魯特進行訪問，並提供 55 名救災人員以及相關醫療物資。