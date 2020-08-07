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大爆炸首批消防員仍失聯！準新娘殉職　隊員們恐凶多吉少

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-07 15:19:21

▲貝魯特大爆炸，事故現場只剩下消防隊員的衣服和機具碎片，外界推測失聯的消防員們恐怕凶多吉少。（圖／翻攝自每日郵報）
▲貝魯特大爆炸，事故現場只剩下消防隊員的衣服和機具碎片，外界推測失聯的消防員們恐怕凶多吉少。（圖／翻攝自每日郵報）
黎巴嫩貝魯特大爆炸震驚全球，由於搜索行動仍在進行，估計死傷人數還可能繼續攀升。有外媒報導稱，第一批發現港口倉庫失火而前去搶救的消防員，除了 1 名 25 歲的女消防隊員法莉絲( Sahar Faris )遺體有被找到之外，其他人至今仍處於失聯狀態，現場只剩被爆炸摧毀的衣服和消防用品碎片，家屬淚訴，摯愛的親人恐怕凶多吉少，也做好最壞的心理準備。

綜合《每日郵報》等外媒報導，存放在貝魯特港口多年的 2750 噸硝酸銨引發巨大爆炸，讓民眾相當驚恐，而首批獲報抵達現場的 10 名消防隊員，在發現起火的倉庫冒出陣陣濃煙後，急著想要打開門滅火，沒想到接著就發生大爆炸，所有人頓時失去聯繫。有在場媒體拍下其中 3 人一開始試圖進入倉庫的標誌性照片，其中 1 位消防員納吉（ Najib Hitti ）甚至沒有時間穿上他的防護服，就投入救災工作。

▲倉庫起火後首批抵達現場的消防員，其中
▲倉庫起火後首批抵達現場的消防員，其中 3 位被拍下的背影照，很可能記錄著他們最後的身影。（圖／翻攝自每日郵報）
消防單位表示，當時由於事態緊急，當局先派出了 10 人部隊，另有消防車 6 輛、急難援救車 4 輛前去救火，前述照片中的 3 位消防員試圖打開 12 號倉庫的門，當時已冒出大量黑煙。緊接著，爆炸襲擊了所有人，目前仍有 9 名消防員失蹤，只有法莉絲已被找到並宣告死亡。在爆炸現場，只發現被爆炸威力摧毀成碎片的消防衣與機具，生還機率恐怕相當渺茫。

由於法莉絲原定明年 6 月就要結婚，這次不幸事件發生後，她被許多黎巴嫩人民稱為「貝魯特的新娘」，她的遺體在昨天被運回家鄉安葬，親友們圍繞著她的棺木哭泣道別，還有大批民眾、警員向她致敬，法莉絲的未婚夫吉爾伯特·卡拉安（ Gilbert Karaan ）則在喪禮上悲痛表示：「妳是我生命的全部，但妳現在燒毀了我的心。」

▲法莉絲生前與未婚夫的合照。（圖／翻攝自每日郵報）
▲法莉絲生前與未婚夫的合照。（圖／翻攝自每日郵報）
現場救災工作仍在進行中，救難人員和家屬極力尋找被埋在瓦礫堆下的失蹤者，希望能有奇蹟出現。目前包含法國、英國、美國在內，都已表態願意援助黎巴嫩，法國總統馬克宏 6 日也已親自抵達貝魯特進行訪問，並提供 55 名救災人員以及相關醫療物資。

關鍵字

貝魯特 黎巴嫩 消防員 大爆炸 失聯

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