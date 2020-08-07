美國衛生部長將訪台！環時總編不爽開嗆　台人看傻：謝謝

在美國衛生部長將訪台消息曝光之後，環時總編胡錫進深夜在微信公眾號發表題為「美台猥瑣切香腸，休想切動大陸底線」的文章表示，上一次美國內閣成員訪台是2014年的事，當時的美國環境保護署長麥卡錫訪問台灣，衛生部長在內閣中的排序更靠前，因此這次訪問更具有挑釁性。
針對美國近期推出一系列的涉台法案，胡錫進痛批，美國缺乏道義，不斷向大陸搞地緣政治施壓，他認為國際社會對此看得很清楚，「因為沒有道義，美國不得不小步走，切香腸」，胡錫進強調，除了大陸軍力經快速增長已能在台海形成局部優勢之外，大陸的道義優勢，撐起人民捍衛國家統一的堅定意志，對美台是有強大威懾的。
最後，胡錫進直言美國仗著疫情嚴重，找藉口派出衛生部長訪台，想讓這次挑釁獲得正當性，但川普政府要認真衡量風險，別想透過製造中美關係緊張來拉升選情，否則一旦失控，反則會真正打擊選情，「要真有本事，真敢玩大的，就斷然與台灣建交，與北京斷交好了，美國敢嗎？」並嗆「大陸的牌很多，包括軍事牌，而且很重要的一點是，我們在關鍵時刻出牌的意志會遠勝於華盛頓」。
而該貼文也被轉至PTT熱議，不少網友看了紛紛表示「好啊！謝謝唷」、「你吩咐我照辦，建交起來GO」、「這麼不想跟美國建交喔，那讓給台灣唷」、「要真有本事，北京就跟美國斷交，讓美國跟台灣建交，北京敢嗎？」、「原來你們也同意？早說阿」、「這種要求這輩子沒見過，好感動啊」。（編輯：張嘉哲）
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