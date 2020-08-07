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美國衛生部長將訪台！環時總編不爽開嗆　台人看傻：謝謝

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 15:42:05

▲美國衛生部長Alex Azar將在近日率團參訪台灣，對此，環時總編輯胡錫進在微博發文痛批。（圖／翻攝自@SecAzar推特）
▲美國衛生部長Alex Azar將在近日率團參訪台灣，對此，環時總編輯胡錫進在微博發文痛批。（圖／翻攝自@SecAzar推特）
美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）9日將率團造訪台灣，是睽違6年後首位訪台的美國內閣級官員，層級也是美台1979年斷交以來最高。對此，大陸環球時報總編輯胡錫進指出，美方若真有本事，他就斷然與台灣建交，和北京斷交，它敢嗎？

在美國衛生部長將訪台消息曝光之後，環時總編胡錫進深夜在微信公眾號發表題為「美台猥瑣切香腸，休想切動大陸底線」的文章表示，上一次美國內閣成員訪台是2014年的事，當時的美國環境保護署長麥卡錫訪問台灣，衛生部長在內閣中的排序更靠前，因此這次訪問更具有挑釁性。

針對美國近期推出一系列的涉台法案，胡錫進痛批，美國缺乏道義，不斷向大陸搞地緣政治施壓，他認為國際社會對此看得很清楚，「因為沒有道義，美國不得不小步走，切香腸」，胡錫進強調，除了大陸軍力經快速增長已能在台海形成局部優勢之外，大陸的道義優勢，撐起人民捍衛國家統一的堅定意志，對美台是有強大威懾的。

▲環時總編胡錫進痛批美國衛生部長將訪台一事（圖／翻攝胡錫進微博）
▲環時總編胡錫進痛批美國衛生部長將訪台一事（圖／翻攝胡錫進微博）
最後，胡錫進直言美國仗著疫情嚴重，找藉口派出衛生部長訪台，想讓這次挑釁獲得正當性，但川普政府要認真衡量風險，別想透過製造中美關係緊張來拉升選情，否則一旦失控，反則會真正打擊選情，「要真有本事，真敢玩大的，就斷然與台灣建交，與北京斷交好了，美國敢嗎？」並嗆「大陸的牌很多，包括軍事牌，而且很重要的一點是，我們在關鍵時刻出牌的意志會遠勝於華盛頓」。

而該貼文也被轉至PTT熱議，不少網友看了紛紛表示「好啊！謝謝唷」、「你吩咐我照辦，建交起來GO」、「這麼不想跟美國建交喔，那讓給台灣唷」、「要真有本事，北京就跟美國斷交，讓美國跟台灣建交，北京敢嗎？」、「原來你們也同意？早說阿」、「這種要求這輩子沒見過，好感動啊」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

訪台 胡錫進 防疫 台灣 斷交 環時總編 美國衛生部長

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