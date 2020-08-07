印尼新娘聘禮只求「這樣」　網友淚推：「是真愛」

男女結婚，聘金、嫁妝給多少都是一門學問，許多情侶經常在這件事上出現嫌隙而導致婚姻告吹，不過，當你遇見真愛時，這些禮節更多的只是一種形式。在印尼，一位女孩為了體恤未婚夫經濟狀況拮据，僅要求「台幣2元」作為聘金，兩人於上週五（31日）開心成婚，甜蜜故事在網路爆紅，讓網友忍不住感嘆：「這才是真愛」。





上週，來自印尼西龍目島（West Lombok）的一對愛侶Lalu Pahrurrozi和Widya Wati開心成婚，因為女方要求的聘金太少，引起網友熱議轉傳。根據伊斯蘭婚禮習俗，男方需在結婚時提供「聘禮」給女方，通常是現金或珠寶，且雙方會在結婚前針對聘金多寡及形式事先協商，並寫入婚約中。





新娘Widya貼心的說：「對，我只要求1000印尼盾（約台幣2元）作為聘金，這只是婚禮的一個形式而已，我不想造成他的負擔」。男方Rozi是一名建築工人，兩人都來自克里潘村（Kuripan Village），相愛已經兩年。上週五，兩人低調平凡的舉辦婚禮，未料卻因「聘禮太佛心」在網路上成為熱搜話題。村長Hasbi表示，婚姻不應該對新郎或新娘任何一方造成負擔，他說：「女方沒有按照傳統習俗要求一定金額的聘禮，這是進步思想的表現」。



