開鍘！美國財政部制裁11名中港官員　林鄭月娥也在內

美國財政部制裁名單包括：香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基；中方官員包括全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄。
美國財政部表示，被制裁的中港官員名下，包括直接或間接擁有的 50% 以上在美實體財產、財產中的權益都將遭到凍結，相關單位必須向美國外國資產控制室（ OFAC ）報告，除非有授權或是豁免，否則禁止任何交易，此外，也禁止由被凍結人士提供捐款或資金。
美國財政部長姆努欽（ Steven Mnuchin ）表示，美國會與香港人站在一起，「用我們的工具與權威打擊破壞自治的人。」
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）也在推特發文公布消息。
稍早彭博（ Bloomberg ）報導稱，根據 3 位知情人士消息來源指出，美國將以川普在 7 月簽署的行政命令為依歸，對香港和中國進行制裁。報導內容指出，目前白宮、國務院及美國財政部都拒絕評論相關訊息。
據了解，香港官員在宣誓就職時，必需要放棄外國國籍，但家人不在此限，林鄭月娥的老公及兩個兒子都是英國籍。林鄭月娥先前曾表示自己在美國沒有任何資產，對於去美國也亳無興趣，面對美方制裁會「一笑置之，嗤之以鼻」。林鄭強調，香港事務是中國內政，如果其他國家強行干預，就是違反國際法的規範。