開鍘！美國財政部制裁11名中港官員　林鄭月娥也在內

美國財政部長姆努欽（ Steven Mnuchin ）表示，美國會與香港人站在一起，「用我們的工具與權威打擊破壞自治的人。」





美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）也在推特發文公布消息。



▲美國國務卿蓬佩奧推特發文，宣布制裁11名中港高官。（圖／翻攝自蓬佩奧推特） 稍早彭博（ Bloomberg ）報導稱，根據 3 位知情人士消息來源指出，美國將以川普在 7 月簽署的行政命令為依歸，對香港和中國進行制裁。報導內容指出，目前白宮、國務院及美國財政部都拒絕評論相關訊息。



據了解，香港官員在宣誓就職時，必需要放棄外國國籍，但家人不在此限，林鄭月娥的老公及兩個兒子都是英國籍。林鄭月娥先前曾表示自己在美國沒有任何資產，對於去美國也亳無興趣，面對美方制裁會「一笑置之，嗤之以鼻」。林鄭強調，香港事務是中國內政，如果其他國家強行干預，就是違反國際法的規範。



