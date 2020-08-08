制裁林鄭月娥等11名中港官員！蓬佩奧：難以接受港府作為

美國國務院 7 日晚間發出聲明，中共已經清楚表明，香港永不再享有北京向香港人民與英國承諾的 50 年高度自治；因此川普也已清楚表示，美國會把香港視為「一國一制」，也會對毀壞香港自由的人士採取行動。
蓬佩奧指出，林鄭月娥、鄭若驊、曾國衛、鄭雁雄、陳國基、李家超與鄧炳強等人遭制裁，是由於他們涉及依據《港區國安法》（台灣稱：港版國安法）脅迫、逮捕、拘禁與囚禁民眾，以及他們在國安法制定與實施中扮演的角色，並強調：「《港區國安法》打著捍衛香港安全的旗號，但實為中共壓迫（港人的）工具。」
至於夏寶龍、張曉明及駱惠寧，蓬佩奧則聲稱，他們所擔任首長或任職的單位，涉及威脅香港和平、安全、穩定或自治的行為與政策；盧偉聰則是因為目前或先前任職機構從事香港相關言論審查工作而被列入制裁名單。
蓬佩奧還說，美國的行動清楚傳達了 1 個訊息，就是香港當局的作為令人「難以接受」，並違反中國「一國兩制」及《中英聯合聲明》下的承諾。蓬佩奧重申：「美國與香港人民站在一起。」
在美國財政部的制裁聲明中，詳列了被制裁的 11 位中港官員，其職稱及所從事過的行為，直指他們要為香港自治受損負責，故其名下包括直接或間接擁有的 50% 以上在美實體財產、財產中的權益都將遭到凍結，相關單位必須向美國外國資產控制室（ OFAC ）報告，除非有授權或是豁免，否則禁止任何交易，此外，也禁止由被凍結人士提供捐款或資金。
香港眾志前秘書長、甫遭取消立法會參選資格的泛民代表黃之鋒於臉書上表示，一國兩制的成功與否是建立在國際社會對香港這座全球金融城市的信心，當北京詆毀承諾，摧毀香港的自治與自由，甚至把觸角延伸到學校、公僕、司法系統和立法機構時，其他國家重新審視對港關係及政策也是可以預期的。
美國的制裁措施一如預期的激怒了北京，時常在微博或官網上評論中共對外關係的中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，也立刻在微博上發文，批評美國的制裁是「十分無恥的長臂管轄」，是「對中國內政的赤裸裸干涉」，並堅稱相信這名單上的人「都對美國這一出招早有思想準備」，對中國官員「不會有什麼影響」，「所有制裁都形同放空砲」。