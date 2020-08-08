來訪前又讚台灣！美衛生部長：防範新冠疫情非常有效

根據《美聯社》報導，阿薩爾在接受採訪時表示，台灣對新冠病毒的反應「非常有效」( incredibly effective )，對此美國十分樂意向台灣學習，事關公衛議題和台美夥伴關係，也關乎台灣為國際社會提供了 1 個透明、開放的衛生保健系統模式，足供他人借鑑、學習。
報導指出，擁有 2300多 萬人口的台灣，切身經歷過 SARS 風暴，處理這次新冠疫情時也相當得宜，所以雖然台灣離新冠病毒起源地(中國)非常近，但至今只有不到 500 例的新冠肺炎確診。相較之下，美國正面臨截然不同的狀況，以佛羅里達州為例，該州的居民人數與台灣差不多，卻已有超過 50 萬例的新冠確診，而且還在努力遏制今年夏天的疫情激增。
不過，阿薩爾也聲稱，美國是世界上土地面積最大的國家之一，人口總數高居全球第四，而且聯邦制賦予各州很大的餘地和自由，中央和地方政府難以完全共同抗疫，與台灣的情況仍有不同。此外，川普總統也已於第一時間就限制來往中國的旅行航班，並統一分配疫苗，這些都顯示川普政府為抗疫所做的努力。
最後阿薩爾強調，此行將加強台美於全球健康問題的合作關係，再次讚賞道：「台灣是全球健康與衛生的佼佼者，而我相信它配得有此名聲。」
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