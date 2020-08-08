港府推全民核酸檢測　黃之鋒憂港人被採集DNA送中

黃之鋒 7 日晚間在臉書上錄製短片，點出香港政府在未經適當招標程序的情況下，直接將全港市民檢測交給 3 家中國實驗室辦理，分別是華昇診斷中心、中龍檢查認證公司以及 Prenetics 。其中，華昇診斷中心是由 BGI （華大基因科技集團）擁有，該實驗室因涉及新疆人權鎮壓和收集維吾爾人 DNA 資料而遭受美國制裁；中龍則直接歸中國國有資產監督和行政公會所有，先前曾有港媒報導稱，它甚至沒有實驗室測試證書。
黃之鋒並稱，這 3 間中國公司受到中國《國家情報法》約束，即要求任何組織或公民都應依法支援、協助和合作國家情報工作，因此若北京堅持港人 DNA 資料之收集，這些中國實驗室應該也沒有辦法拒絕；更不用說中國已經根據《港區國安法》在香港派駐秘密警察，從技術層面來看， DNA 數據甚至無需發送到中國，直接移交給新成立的國家安全局即可。
黃之鋒最後講到，香港《個人資料法》尚存在著漏洞，而當港府強調 DNA 資料的處理符合法律時，則證明把資料傳送到北京仍屬合法行為，恐怕北京真正目要的是在香港建立一個「DNA資料庫」，可用於未來對香港的異議人士和示威者的鎮壓。社會信用系統和監督制度將是下一步。
此外，根據香港媒體報導，在黃之鋒以前，香港新民主同盟譚凱邦、范國威等人，就曾到醫管局抗議北京組建「內地核酸檢測支援隊」赴港，除了質疑支援隊的專業資歷、赴港是否豁免檢驗外，也提出政府該如何保障私隱及確保資料會盡快銷毀等問題，避免 DNA 樣本被送往內地機構作監察用途。
然而，有關說法遭到中國人大常委、港區全國人大代表譚耀宗駁斥，說香港疫情如此嚴峻，內地人員來港目的為支援，對於內地取港人 DNA 資料的質疑，香港政府已解釋清楚，並反問「提取你的 DNA 做什麼？」認為少數港人不應該對內地馳援抗疫的事「說三道四」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。