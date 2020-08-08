新加坡迎接國慶月　商家推出創意口罩超吸睛

品牌Onlewo結合國慶，將新加坡的標誌印上口罩，或是運用美麗的印花，讓人戴上口罩顯得搶眼，能在人群中一眼被看出，十分吸睛。
而小時候工作室（When I Was Four）則推出富有古早味情懷的口罩，就像把黑板戴在臉上，同時以「好公民」嘉許有戴口罩的人。除了創意口罩外，該工作室推出不少週邊商品，例如寫字練習簿的襪子和胸針，不禁讓人回想起小時候認真念書的自己。
最後則是Tong Tong Friendship Store推出以新加坡國旗顏色紅與白所做成的印花口罩，甚至有三種不同的口罩版型，讓人除了挑花色外，還多了挑造型的選項，十分人性化。
由於連世界衛生組織都改口表示戴口罩確實能防止疫情傳染，目前各國都開始遵守戴口罩的衛生守則，努力做防疫工作，不過疫情仍然堪憂。而今年新加坡國慶日將是首次不讓群眾聚集在同一個地點慶祝，改以直播典禮、國慶表演節目走進各個鄰里社區家庭的方式進行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。