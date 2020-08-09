疫情升溫、國安法實施　港大微生物學系爆教授離職移民潮

根據港媒引述的消息指，港大微生物學系共 17 名教授、職員，其中 8 人為臨床教授， 6 人為非臨床教授，剩下 3 人為研究助理教授。據悉，劉嘉珮及胡釗逸將離開香港，助理教授黃世賢將至屯門醫院擔任顧問醫生，三人都是袁國勇的學生。劉嘉珮及胡釗逸兩人專攻新發、突發疾病；黃世賢則研究熱帶傳染病。
香港大學微生物學系講座教授袁國勇在昨（ 8 ）日接受香港電台訪問時坦言，學系確實人手嚴重不足，現年 64 歲的他仍時常在前線工作，希望自己「生於香港，心在香港」，在退休前盡力而為。此次新冠疫情袁國勇在疫情初期，與鍾南山等專家前往武漢考察，在接受《 BBC 》訪問時強調武漢方面刻意隱瞞疫情規模、毀壞華南市場感染源線索，這次香港第三波疫情亦多次提供專業意見。
由於三位教職員都是袁國勇的學生，有些港媒將其形容為「眾叛親離」。對於下屬、學生們的離職，袁國勇表示，自己在學系任職近 35 年，曾受學系接受訓練的醫生為數眾多，不少人受海外知名大學或醫管局聘用，是值得開心的榮譽，會歡送有意選擇移民海外者，對「眾叛親離」說法感到奇怪。
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