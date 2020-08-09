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美國務院推與台簽FTA　《華爾街日報》：因美豬美牛卡關

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-09 12:08:55

▲《華爾街日報》報導稱，美國務院及國安委員近期推動與台灣簽署FTA，但貿易代表以美豬美牛問題否決。（圖／翻攝自 US Drovers ）
▲《華爾街日報》報導稱，美國務院及國安委員近期推動與台灣簽署FTA，但貿易代表以美豬美牛問題否決。（圖／翻攝自 US Drovers ）
華爾街日報》7 日報導，川普政府已採取一系列的行動揭露美中關係的新篇章，包括要求微信、TikTok 退出或併購、制裁林鄭月娥等官員，以及派遣內閣成員訪問台灣。報導引述內部消息稱，美國國務院和國安委員會一直在推動與台灣的自由貿易協議（ FTA ），但因為台灣對美豬美牛的限制，而遭到貿易代表否決。

報導分析，兩大強權的對立日益加劇，而且雙方很少採取行動緩解緊張局勢。美國經濟領域的領袖、學者和企業都一改過去對北京妥協的態度。貿易戰是去年（ 2019 ）美中對立的核心問題，但隨著第一階段協定簽署，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情、間諜等問題爆發，貿易問題變得相對穩定。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美中雙方今年1月簽署第一階段貿易協議。（圖／美聯社／達志影像）
美國貿易代表萊特海澤（ Robert Lighthizer ）將於 8 月 15 日與中國國務院副總理劉鶴進行視訊會議，但川普向《福斯財經網》（ Fox Business Network ）表示，因為疫情大流行，他對協議的看法有所改變，協議是否會持續還有許多變數。

《華爾街日報》引述政府官員的消息，指川普政府正在衡量貿易政策對中美關係的影響，其中，國務院和國安委員會推動的政策之一，是與台灣的自由貿易協議。儘管與台灣的協議對美國經濟產生的影響有限，但北京可能將協議視為美國對台灣的重大政治承諾。

然而，貿易代表萊特海澤，拒絕了這項提案。在給共和黨聯邦參議員柯寧（ John Cornyn ）的信件中，萊特海澤解釋，雖然台灣方面承諾解決問題，但貿易保護主義限制了美國牛肉和豬肉進入市場。

▲（圖／翻攝自英國《電報》）
▲美國貿易代表指，台灣限制美豬美牛是考量FTA協議的原因之一。（圖／翻攝自英國《電報》）
美國與中國商業上的往來逐漸疏離，美國企業指控中國竊取技術，在雙方相繼關閉中國駐休士頓、美國駐成都領事館後，交流管道中止，白宮也減少對中國企業的遊說，司法部長巴爾（ William Barr ）甚至警告支持中國的美國企業可能會被列為「外國代理人」。

川普政府近期採取行動，制裁香港國安法、新疆迫害人權，處理中國間諜問題，以及禁止抖音、限制美國企業向中國提供服務，歐巴馬時期的中國問題專家羅素（ Daniel Russel ）認為，現在已經沒有什麼事情能夠阻止美中之間的危機，對立幾乎是無可避免。

關鍵字

美國台灣 美中關係 美豬美牛 美國衛生部長訪台 FTA

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