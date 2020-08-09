推特傳加入談判　比爾蓋茲：併購TikTok如「有毒聖杯」

先前，科技巨頭微軟已與 TikTok 母公司字節跳動進行數週的協商，被是併購案的第一順位者。所以外界認為，推特的機會不大，因為推特公司規模比微軟要小得多，初步估計 TikTok 在美業務價值數百億美元，龐大的交易金額將是個困難。知情人士表示，目前不能確定 TikTok 是否會和推特達成交易。
《華爾街日報》指出，微軟的市值約為 1.6 萬億美元，而推特為 290 億美元。截至 6 月，推特的現金、短期投資報告為 78 億美元，而微軟則超過 1360 億美元。
熟悉 TikTok 出售案的內部人士表示，推特自認不太可能與微軟或其他潛在競爭者相比，雖然過去幾年持續盈利，但新一季度報告虧損達 12.3 億美元，如果推特真的收購 TikTok，勢必得向投資者尋求資金，其中較大的金主是私募股權公司銀湖合夥（ Sliver Lake ）。然而，即使是銀湖，它的「銀彈」仍不及其他科技公司。
《華爾街日報》認為，推特如果收購 TikTok ，可能徹底改變它的經營模式，但也算有些好處。和微軟不同，推特沒有在中國營運，早在 2009 年中國徵府就禁止民眾使用推特，而投資公司艾略特（ Elliott Management Corp. ）早前也不斷推動推特做出改變。
據《 Wired 》報導，微軟創辦人比爾‧蓋茲近日針對收購 TikTok 一事承認併購案也受到政治因素影響，目前誰都無法預測這場交易的結果，但這確實是個「有毒的聖杯」（ poisoned chalice ），看似誘人但可能有害，畢竟成為社群媒體的大戶不是件容易事。
比爾‧蓋茲認為，讓臉書（ Facebook ）擁有更多競爭對手可能是件好事，但奇怪的是由川普消滅主要的敵人（ TikTok ）。他同意，目前收購的法規仍有一些奇怪的地方，特別是川普上個月月底揚言要中止交易，但無論如何，微軟必須繼續處理這件事。