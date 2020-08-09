🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

推特傳加入談判　比爾蓋茲：併購TikTok如「有毒聖杯」

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-09 14:34:56update2020-08-09 14:47:21

▲微軟創辦人比爾・蓋茲形容，收購TikTok是個「有毒的聖杯」。（圖／翻攝自2015年比爾蓋茲試喝環保水影片）
▲微軟創辦人比爾・蓋茲形容，收購TikTok是個「有毒的聖杯」。（圖／翻攝自2015年比爾蓋茲試喝環保水影片）
美國政府日前因國安問題，考慮禁止 TikTok（抖音國際版）及其他中國社交應用程式，總統川普更在 3 日要求 TikTok 在 9 月 15 日前出售在美業務，否則將全面封殺。《華爾街日報》今（ 9 ）日引述消息稱，除了微軟（ Microsoft ），推特（ Twitter ）也與 TikTok 進行初了步的併購協商。

先前，科技巨頭微軟已與 TikTok 母公司字節跳動進行數週的協商，被是併購案的第一順位者。所以外界認為，推特的機會不大，因為推特公司規模比微軟要小得多，初步估計 TikTok 在美業務價值數百億美元，龐大的交易金額將是個困難。知情人士表示，目前不能確定 TikTok 是否會和推特達成交易。

▲（圖／翻攝自
▲《華爾街日報》引述消息稱，推特也與TikTok對併購進行初步討論。（圖／翻攝自 Fortune ）
《華爾街日報》指出，微軟的市值約為 1.6 萬億美元，而推特為 290 億美元。截至 6 月，推特的現金、短期投資報告為 78 億美元，而微軟則超過 1360 億美元。

熟悉 TikTok 出售案的內部人士表示，推特自認不太可能與微軟或其他潛在競爭者相比，雖然過去幾年持續盈利，但新一季度報告虧損達 12.3 億美元，如果推特真的收購 TikTok，勢必得向投資者尋求資金，其中較大的金主是私募股權公司銀湖合夥（ Sliver Lake ）。然而，即使是銀湖，它的「銀彈」仍不及其他科技公司。

《華爾街日報》認為，推特如果收購 TikTok ，可能徹底改變它的經營模式，但也算有些好處。和微軟不同，推特沒有在中國營運，早在 2009 年中國徵府就禁止民眾使用推特，而投資公司艾略特（ Elliott Management Corp. ）早前也不斷推動推特做出改變。

據《 Wired 》報導，微軟創辦人比爾‧蓋茲近日針對收購 TikTok 一事承認併購案也受到政治因素影響，目前誰都無法預測這場交易的結果，但這確實是個「有毒的聖杯」（ poisoned chalice ），看似誘人但可能有害，畢竟成為社群媒體的大戶不是件容易事。

比爾‧蓋茲認為，讓臉書（ Facebook ）擁有更多競爭對手可能是件好事，但奇怪的是由川普消滅主要的敵人（ TikTok ）。他同意，目前收購的法規仍有一些奇怪的地方，特別是川普上個月月底揚言要中止交易，但無論如何，微軟必須繼續處理這件事。

▲美國對
▲川普8/7透過行政命令禁止美國企業與中國字節跳動、騰訊進行交易。命令將在簽署45天後生效。（圖／翻攝自推特）
 

關鍵字

比爾蓋茲 推特 有毒聖杯 TikTok 微軟

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽