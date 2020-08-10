白色恐怖無處不在！黃之鋒、周庭控訴　遭可疑者監視跟蹤

周庭 9 日晚間在臉書發文指出，自己的住處外出現好幾個可疑男子，從早到晚守在她住處社區前監看，而且每幾個鐘頭就會換一批，活像輪班制一樣，行蹤相當詭異。
周庭並說，自己住的是鄉郊的偏遠地帶，平時社區附近都不會有人，所以一旦有人聚集就會非常明顯，而這些可疑男子除了輪班監視外，還不斷試圖用手機拍攝她家，是她住在當地這麼多年首見。
周庭表示，她做事光明正大，呼籲對方別用低級的手段，至於被問到怕不怕，她則坦言被這麼多男人明目張膽跟蹤監視還拍攝，說完全不怕是騙人，但即使是怕，也會繼續做自己相信的事。最後，她也呼籲港人注意自身安全，因為「白色恐怖無處不在，大家都要萬事小心。」
另一方面，先前曾聲稱自己被不明人士監視的黃之鋒，也在 9 日下午發文說遭到 1 輛車牌為 VE3492 的私家車跟蹤，車上 1 名男子不斷記錄其行蹤，甚至還在被發現後「完全罔顧交通安全，瘋狂逃走，包括在青山道一帶不斷衝紅燈、切白色實線、更於荔枝角道的 1 個只准前行十字路口右轉掉頭，差點釀成交通意外。」
黃之鋒認為，跟蹤者很可能屬於強力部門等國安單位，因其有「違法豁免權」，即使衝燈切線亂掉頭違反交通條例，亦無需負刑事責任；並強調「可能大家會覺得有點危言聳聽，但在白色恐怖之下，任何情況也不能排除。」
黃之鋒表示，自己未來會更注意，如果有足夠資源的話，希望盡量安排司機，確保個人日常公務行程的安全；香港危機四伏，希望港人也要互相照應，並盼眾人一切安好。