黎智英為何不選擇移民台灣？「真實原因」曝光　全場哭了

原PO表示，黎智英在香港現在有《港版國安法》，反中只會一天到晚被抓，不禁疑惑道「為何不選擇移民台灣？」原PO提到，根據媒體報導，黎智英在台灣也不少房產，台灣也有《蘋果日報》，認為要移民應該很容易，而且以台灣現在當局的政治立場，來台灣對他而言還算吃香，不解直呼「幹嘛傻傻待在香港被抓？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「多次被逮捕，已經被列管了，別太天真啊」、「如果老闆自己跑掉，員工還敢衝到第一線報導抗爭嗎」、「被限制出境了啊」；不過，許多網友揭露背後感人原因「與港共存亡，佩服」、「他不就親口說過了，與香港人民抗爭到底，哪像有人躲台灣在那邊喊燒」、「這才是有種，躲在外國叫港人上街不是更莫名」、「共存亡，真男人」、「與港同在的真男人」、「勇者一個」、「愛港啊，不想跟某些人在外國喊愛港一樣」。
事實上，日前中國大陸兩會上提出《港版國安法》，上萬香港人走上街頭示威，港人移民來台順勢成為熱議話題。當時《壹傳媒》集團創辦人黎智英在推特發文，直接點名總統蔡英文，認為是時候鬆綁港人移民來台限制，一語引發台灣網友高度關注。黎智英也曾表示，面對中國大陸強推《港版國安法》一事，誓言不會懼怕被捕，且將要抗爭到底。（編輯：賴詠璿）