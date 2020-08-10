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美國與中國若在台海開戰　華府智庫人員：可能被共軍擊敗

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-10 12:04:32

▲美中角力頻頻，台灣及鄰近海域成為主要較勁地點。圖為於海面上行駛的中國船隻。（圖／翻攝自中新社）
▲美中角力頻頻，台灣及鄰近海域成為主要較勁地點。圖為於海面上行駛的中國船隻。（圖／翻攝自中新社）
美中關係緊張，連帶也牽引兩岸局勢發展，對於戰爭在台灣鄰近海域爆發的可能性，討論度也越來越高。近日有華府智庫研究員聲稱，協防臺灣成本太高，認為美國有一定機率輸掉與共軍的戰爭，即使獲勝，也將付出沉重的國防代價。

美國退役陸軍中校、現任華府智庫「國防重點」（ Defense Priorities ）資深研究員的戴維斯（ Daniel L. Davis ）， 6 日將 1 篇名為《美國能否成功擊退大陸對台灣的入侵？》的文章，刊登在美國《國家利益》（The National Interest）保守派雜誌。內容提到，美國是否應在中共侵台的情況下協防台灣，已是各方長久激辯的問題，但戴維斯認為，很少有意見真的是從美中軍力的角度切入，藉以衡量美軍出兵協防的成功機率。

戴維斯宣稱，美國政府訂立的任何法律或條約，都應以確保美國的安全、擴大美國利益為優先，所以若美國必須承擔所有風險與成本，獲得大部分利益的卻是另一方，在這樣的情況下，與另一個國家或政治實體綑綁在一起顯然就不符合美方的利益。

戴維斯強調，即使美國真能擊退共軍，但也會因此付出高昂的代價，將必須耗費數千億美元在台灣維持永久的防禦力量，國防預算大幅增加。因此，以美國立場來說，在利益未直接受威脅的情況下，其實沒有道理冒著軍事失利或財務崩潰的風險，去為台灣贏得戰爭。

戴維斯並說，華府應該有比戰爭更好的選擇，就是鼓勵亞太地區的所有友好國家（不僅是台灣）參與自身防禦能力的建設。雖然這並不能保證北京永遠不會攻擊台灣，但若能藉此讓北京意識到強迫統一要付出的代價並不小，且無法保證一定會成功的話，也許北京便不會冒然行動。

關鍵字

美國 中國 台灣 代價 戰爭

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