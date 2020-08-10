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林鄭讀哈佛次子急返港行蹤成謎　羅冠聰：恐成中共人質

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-10 18:25:39

▲香港特首林鄭月娥與攻讀美國哈佛大學博士的次子林約希合照，據香港媒體報導，林約希自上月底就行蹤成謎。（圖／取自林鄭月娥臉書）
▲香港特首林鄭月娥與攻讀美國哈佛大學博士的次子林約希合照，據香港媒體報導，林約希自上月底就行蹤成謎。（圖／取自林鄭月娥臉書）
美國財政部 8 月 7 日宣布制裁 11 名中港高官，包括香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、中聯辦主任駱惠寧等人，美方更在聲明中痛批林鄭負責執行北京打壓自由及民主進程的政策。制裁宣布後，外界關注林鄭在美國攻讀哈佛大學數學博士的次子林約希是否受到影響。然而，根據港媒 《傳真社》報導，林約希早在 7 月 25 日就行蹤成謎，流亡英國的前香港立法會議員羅冠聰更預測，林約希可能是被中共命令回國「充當人質」。

香港媒體《傳真社》報導指出，他們的記者前往美國波士頓找到林約希的房東，房東表示，他從上個月 25 日開始就已經失聯，室友曾詢問房東是否知道他去了哪裡，撥打電話都轉到「線路限制」，讓他們相當擔心。

據了解，上月 27 日，林約希曾透過臉書通知室友家裡有急事必須返回香港，當時房東曾發電子郵件給他，詢問是否續租，林回應會續租，並且要房東把租約寄給他，但從此之後亳無音訊，林的私人物品還在租屋處。香港特首辦公室目前尚未回應。

▲香港前立法會議員羅冠聰在臉書發文，表示林約希可能已成為中共的人質。（圖／取自羅冠聰臉書）
▲香港前立法會議員羅冠聰在臉書發文，表示林約希可能已成為中共的人質。（圖／取自羅冠聰臉書）
 

此外，有媒體披露，在交友 app 發現林約希行蹤，他的定位在澳門、深圳、珠海一帶，報導稱，林鄭月娥的丈夫林兆波在廣東中山市持有住宅及車位。

林約希行蹤成謎，目前流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰在臉書上發文表示，「整件事都頗耐人尋味：如果林鄭家人上個月已經被傳召回國，會否是中共已預先知道制裁將至，家人回國實際上是充當中共的人質，禁止林鄭面對制裁時軟弱或跳船？」他更推測林約希已成為人質，因為中共其實對香港的政府高層並不信任，此外，林鄭在反送中期間曾有辭職的念頭，「家人回國實際上是充當中共的人質，禁止林鄭面對制裁時軟弱或跳船？」認為北京操作「人質外交」，以家人作籌碼反制港府官員的潛在逃亡。

 

關鍵字

港區國安法 林鄭月娥 林鄭月娥兒子 美國制裁香港官員 羅冠聰

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