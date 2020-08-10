林鄭讀哈佛次子急返港行蹤成謎　羅冠聰：恐成中共人質

香港媒體《傳真社》報導指出，他們的記者前往美國波士頓找到林約希的房東，房東表示，他從上個月 25 日開始就已經失聯，室友曾詢問房東是否知道他去了哪裡，撥打電話都轉到「線路限制」，讓他們相當擔心。
據了解，上月 27 日，林約希曾透過臉書通知室友家裡有急事必須返回香港，當時房東曾發電子郵件給他，詢問是否續租，林回應會續租，並且要房東把租約寄給他，但從此之後亳無音訊，林的私人物品還在租屋處。香港特首辦公室目前尚未回應。
此外，有媒體披露，在交友 app 發現林約希行蹤，他的定位在澳門、深圳、珠海一帶，報導稱，林鄭月娥的丈夫林兆波在廣東中山市持有住宅及車位。
林約希行蹤成謎，目前流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰在臉書上發文表示，「整件事都頗耐人尋味：如果林鄭家人上個月已經被傳召回國，會否是中共已預先知道制裁將至，家人回國實際上是充當中共的人質，禁止林鄭面對制裁時軟弱或跳船？」他更推測林約希已成為人質，因為中共其實對香港的政府高層並不信任，此外，林鄭在反送中期間曾有辭職的念頭，「家人回國實際上是充當中共的人質，禁止林鄭面對制裁時軟弱或跳船？」認為北京操作「人質外交」，以家人作籌碼反制港府官員的潛在逃亡。