黎智英被捕壹傳媒港股飆高1.8倍　黃之鋒籲「買爆」蘋果

前香港眾志秘書長黃之鋒在臉書上批評，港警前往香港《蘋果日報》搜查的行為如「抄家」，讓他想起台灣韓國民主運動的過程。黃之鋒呼籲大家透過訂閱、購買刊物等行動，支持新聞自由。並且上傳「 Vlog 」表示就算明天蘋果只印一疊白紙，都要去買報買到蘋果斷市。
黃之鋒指出，《港區國安法》實施以來，國際社會一直關注他、黎智英、李柱銘等人是否會因為國安法被拘捕，此時此刻的香港就像是「白色恐怖時期」的台灣、「光州民主化運動」的韓國。逮捕黎智英，是為了回擊美國在 7 日宣布制裁 11 名中港官員，港警拘捕、搜查媒體，破壞新聞自由的行徑，定必觸動國際神經。
黃之鋒表示，香港人此時最少可以透過付費訂閱蘋果、前往黎智英兒子（黎耀恩）所開的「四季常餐」用膳，自己就算蘋果日報印一疊白紙，都會去購買，買到斷貨。
在香港網路論壇「連登」上，也有網友發起「上推特，救蘋果」的活動，希望透過轉發相關新聞，讓國際社會關注香港新聞自由。
根據香港媒體報導，今日恆生指數低開，下午一度輕微回升，最後收報 24377 點，跌 154 點，跌幅0.63%，主板成交額近1353億港元。壹傳媒的股價在今日開市跌至新低（ 0.075 港元），跌幅近 17%，但中午過後開始大反彈，一路飆升最高至 3.4 倍（ 0.4 港元），最後收市 0.255 港元，升 1.83 倍。
而騰訊、小米、網易、阿里巴巴等科技、網路股，受到美中科技戰影響，美國禁止騰訊微信在美國今日普遍向下，騰訊最後收報 502 港元，跌幅近 5%。而醫藥股、金礦股跟隨金價回軟。