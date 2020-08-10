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黎智英被捕壹傳媒港股飆高1.8倍　黃之鋒籲「買爆」蘋果

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-10 19:04:05update2020-08-10 19:04:41

▲黃之鋒今日透過臉書呼籲大家，香港蘋果印一張白紙都要支持新聞自由。圖為香港7/1 遊行期間市民舉起白紙。（圖／翻攝自《立場新聞》／《立場新聞》記者丁喬攝影。）
▲黃之鋒今日透過臉書呼籲大家，香港蘋果印一張白紙都要支持新聞自由。圖為香港7/1 遊行期間市民舉起白紙。（圖／翻攝自《立場新聞》／《立場新聞》記者丁喬攝影。）
香港壹傳媒創辦人黎智英及多位高層等共 9 人，今（ 10 ）日上午遭到香港警方以涉違反《港區國安法》逮捕，大批警力進入壹傳媒大樓搜查，引起香港記者協會、國際社會關注香港新聞及言論自由。

前香港眾志秘書長黃之鋒在臉書上批評，港警前往香港《蘋果日報》搜查的行為如「抄家」，讓他想起台灣韓國民主運動的過程。黃之鋒呼籲大家透過訂閱、購買刊物等行動，支持新聞自由。並且上傳「 Vlog 」表示就算明天蘋果只印一疊白紙，都要去買報買到蘋果斷市。

▲（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
▲黃之鋒轉發壹週刊網址，呼籲大眾支持。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
黃之鋒指出，《港區國安法》實施以來，國際社會一直關注他、黎智英、李柱銘等人是否會因為國安法被拘捕，此時此刻的香港就像是「白色恐怖時期」的台灣、「光州民主化運動」的韓國。逮捕黎智英，是為了回擊美國在 7 日宣布制裁 11 名中港官員，港警拘捕、搜查媒體，破壞新聞自由的行徑，定必觸動國際神經。

黃之鋒表示，香港人此時最少可以透過付費訂閱蘋果、前往黎智英兒子（黎耀恩）所開的「四季常餐」用膳，自己就算蘋果日報印一疊白紙，都會去購買，買到斷貨。

在香港網路論壇「連登」上，也有網友發起「上推特，救蘋果」的活動，希望透過轉發相關新聞，讓國際社會關注香港新聞自由。

▲（圖／翻攝自香港連登）
▲香港網友在論壇上貼圖，響應支持香港蘋果。（圖／翻攝自香港連登）
▲（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
▲黃之鋒呼籲大眾透過付費訂閱支持香港新聞自由。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）
根據香港媒體報導，今日恆生指數低開，下午一度輕微回升，最後收報 24377 點，跌 154 點，跌幅0.63%，主板成交額近1353億港元。壹傳媒的股價在今日開市跌至新低（ 0.075 港元），跌幅近 17%，但中午過後開始大反彈，一路飆升最高至 3.4 倍（ 0.4 港元），最後收市 0.255 港元，升 1.83 倍。

而騰訊、小米、網易、阿里巴巴等科技、網路股，受到美中科技戰影響，美國禁止騰訊微信在美國今日普遍向下，騰訊最後收報 502 港元，跌幅近 5%。而醫藥股、金礦股跟隨金價回軟。

▲逾十名港警搜查壹傳媒黎智英次子黎耀恩在中環開設的茶餐廳「四季常餐」。
▲逾十名港警搜查壹傳媒黎智英次子黎耀恩在中環開設的茶餐廳「四季常餐」。 （圖／翻攝自香港 01 ）
 

關鍵字

港區國安法 黎智英 香港蘋果 黃之鋒 黎智英被捕

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