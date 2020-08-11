NOW早報／全球確診破2千萬人！眾回推「疫情時間軸」傻了

新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，國內一度湧現「報復性出遊」人潮，但全世界仍有許多國家確診人數持續攀升，甚至有部分地區出現第二波感染現象。此外，全球確診數如今也衝破2000萬例大關，有網友在PTT掀起討論，同時回推「疫情時間軸」，確診增加速度卻讓眾人看傻直呼「真的會怕！」
根據世界實時統計數據網站《Worldometer》資料顯示，截至台灣時間10日上午9時0分，全球新冠肺炎確診人數已經突破2000萬人次，高達73萬多例死亡，128萬多人康復。不過，一名網友在PTT貼文指出，上次突破1000萬人時為6月28日，等於只多40天，又新增1000萬確診病例，即使扣掉美國、巴西和印度3大疫情最慘重的國家，其他國家確診數總合也逼近千萬人，無奈表示「看來最有效減緩疫情，還是要等疫苗啊！」
新冠疫苗傳捷報！國衛院小鼠實驗 肺部病毒量下降
新冠病毒（COVID-19）疫情在全球持續延燒，國家衛生研究院也加速疫苗研發工作，昨（10）天上午國衛院召開記者會宣布好消息，最新研究結果顯示，施打DNA疫苗的倉鼠，再去感染新冠病毒時，倉鼠不僅體重與活動力沒有受到明顯影響，且肺臟病毒量亦大幅下降，顯示倉鼠在施打疫苗之後，疫苗能有效的產生保護效果。
今日天氣／颱風外圍環流影響 局部大豪雨
今（11）日受颱風及其外圍環流影響，中南部、花東及澎湖、金門降雨機率高，有短時強降雨且有局部大雨或豪雨的發生的機率，至於北部及東北部主要的降雨會在白天配合午後熱力作用，同樣有機會出現短時強降雨造成的局部大雨或豪雨，預計要到晚上颱風完全進入大陸且強度減弱後，各地降雨才會逐漸趨緩；受降雨影響，高溫略降，南部及花東在29到32度，其他地方約33、34度。
美欲退WHO另創新國際組織 阿薩爾：將與台討論參與意願
美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）昨（10）日與衛生福利部長陳時中於中央流行疫情指揮中心簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」，針對美國總統川普日前宣佈要退出WHO，甚至有意另創組織，媒體詢問台灣未來是否有機會加入？阿薩爾對此表示，待美國正式離開後，會尋找適合的方式來與國際合作，當然也會與台灣討論參與意願。
黎智英遭補震驚各界 壹傳媒聲明：無懼態度以真相說亮話
香港警察國安處昨（10）日以違反《港版國安法》、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪為由，逮捕《壹傳媒》集團創辦人黎智英、兒子黎見恩及黎耀恩等一共7人，並大規模封鎖搜查報社；香港《蘋果日報》晚間發表聲明，對於港府企圖以威嚇手段侵害新聞自由、製造白色恐怖表達憤怒，予以最強烈譴責。
羅霈穎生前「可愛故事」笑翻眾人 于美人感慨萬千
藝人羅霈穎3日被發現陳屍家中，享年59歲，9日是她靈堂開放的第2天，而于美人更是負責她後事的重要朋友，下午她再度來到靈堂，跟羅的親朋好友商談告別式事宜，但礙於找不到地方，因此到現在仍遲遲未定告別式日期，于美人說：「因為農曆7月大家的習俗，都是趕著7月以前通通要出去，所以我們還在努力！」
先前于美人預告，要每天講一個羅霈穎的可愛故事給大家聽，這次她開口前猶豫了很久，原來是因為怕被告，于美人說：「羅姐都會嫌我們太胖，於是就告訴大家，怕胖的話一定要去吃哪一家店賣的水果，大家就問為什麼？這時羅姐就回答：『吼，你們都不知道，因為這家水果不甜啊！』」惹得現場哈哈大笑，沖淡哀淒的氣氛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。