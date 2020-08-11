譴責逮捕黎智英！美副總統、國務卿：對自由的剝奪與冒犯

在黎智英被捕的消息傳出後，近年頻頻代表川普政府對北京開砲的美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )， 10 日晚間在官方推特發文，打下：「有關黎智英因香港嚴厲的國安法而被捕的報導令我深感不安。進一步證據表明，中國共產黨已經剝奪了香港的自由，並侵蝕人民的權利。」
此事也引起美國副總統彭斯（ Mike Pence ）的關注，於同天在推特表示，黎智英於香港被捕一事「嚴重冒犯且侮辱了全球熱愛自由的民眾」，並提到先前他在白宮與黎智英見面時，曾被黎智英堅持民主、權利及北京應許香港人民自治的精神所鼓舞，美國將繼續與黎智英和所有熱愛自由的港民站在一起。
除了文字，彭斯並在推文結尾放上「釋放黎智英」（ #FreeJimmyLai ）的標籤，還貼出去年 7 月與黎智英會面的照片，當時黎智英赴美，曾與他和蓬佩奧討論逃犯條例對香港自治的危害。
美國與中國的關係越發緊張，隨著華府接連宣佈一連串針對中港政府和人員的制裁措施，北京也不甘示弱予以反擊，台灣和香港都牽涉其中。此番港警大動作逮捕黎智英和周庭等人，連同壹傳媒高層一起逮捕，顯示當局對阻止外國勢力插手香港事務的決心，也是對香港的媒體人發出警告，迫使其噤聲。