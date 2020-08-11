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全球破2000萬人確診新冠肺炎！譚德塞：扭轉疫情永不嫌晚

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-11 07:27:00

▲世衛秘書長譚德塞聲稱，雖然全球確診人數急遽增加，但只要團結並即時反應，翻轉疫情永遠不會嫌太遲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世衛秘書長譚德塞聲稱，雖然全球確診人數急遽增加，但只要團結並即時反應，翻轉疫情永遠不會嫌太遲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情持續，截至發稿時間為止，全球已有 20231240 人確診，737649人死亡，其中又以美國、巴西及印度這 3 個國家的疫情最為嚴重，佔全球確診總數一半以上。

綜合外媒報導，全球新冠肺炎確診數突破 2000 萬大關，光美國就超過 500 萬例、巴西逾 300 萬例，排行第 3 的印度也有破 200 萬例確診；全球死亡人數超過了每年因流感死亡的人數。

世界衛生組織秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，目前有 2 個方法或許有助於舒緩疫情，除了領導人必須要加快行動外，人民也應採取關鍵措施，如果能成功遏止病毒擴散，就有望能重得 1 個安全、開放的社會。

譚德塞並表示，每個逝去的生命都很寶貴，雖然全球面臨了非常艱難的時刻，但對任何國家、地區、城市、城鎮而言，「翻轉疫情永遠不嫌晚」，惟目前距離抗疫成功所需的基金目標還差非常遠，進度僅達 10％ ，尚須仰賴各國擴大資助抗疫基金，才能確保阻斷疫情。

數據顯示， 2020 年 1 月中旬的確診數量僅 100 起，至 6 月底就增至 1000 萬例，花費約半年時間；但短短不到 2 個月，全球確診人數就翻倍成 2000 萬例，足見國際疫情嚴峻。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

抗疫 2000萬確診 譚德塞 全球疫情 新冠肺炎

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