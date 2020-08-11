全球破2000萬人確診新冠肺炎！譚德塞：扭轉疫情永不嫌晚

綜合外媒報導，全球新冠肺炎確診數突破 2000 萬大關，光美國就超過 500 萬例、巴西逾 300 萬例，排行第 3 的印度也有破 200 萬例確診；全球死亡人數超過了每年因流感死亡的人數。
世界衛生組織秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，目前有 2 個方法或許有助於舒緩疫情，除了領導人必須要加快行動外，人民也應採取關鍵措施，如果能成功遏止病毒擴散，就有望能重得 1 個安全、開放的社會。
譚德塞並表示，每個逝去的生命都很寶貴，雖然全球面臨了非常艱難的時刻，但對任何國家、地區、城市、城鎮而言，「翻轉疫情永遠不嫌晚」，惟目前距離抗疫成功所需的基金目標還差非常遠，進度僅達 10％ ，尚須仰賴各國擴大資助抗疫基金，才能確保阻斷疫情。
數據顯示， 2020 年 1 月中旬的確診數量僅 100 起，至 6 月底就增至 1000 萬例，花費約半年時間；但短短不到 2 個月，全球確診人數就翻倍成 2000 萬例，足見國際疫情嚴峻。
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