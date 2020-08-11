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口水戰升級！11位美國人遭中制裁　反嗆：軟弱、不管用啦

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-11 08:57:02

▲美國參議員盧比歐(左)與美國國際共和研究所總裁特溫寧(右)，過去曾數度於探討美國外交及國際局勢的論壇上碰頭，現在卻一起入了中共的 11 人制裁名單，但對此他們都表示不擔心。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國參議員盧比歐(左)與美國國際共和研究所總裁特溫寧(右)，過去曾數度於探討美國外交及國際局勢的論壇上碰頭，現在卻一起入了中共的 11 人制裁名單，但對此他們都表示不擔心。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國財政部 7 日制裁 11 名危害香港自治的中港官員，導致北京和港府強烈不滿，不只發聲明譴責美方無恥、沒資產在美國所以不怕之外，中國外交部發言人趙立堅 10 日也宣布制裁 11 名插手香港事務的美國人士，但一樣被回嗆說「不管用」，甚至還挨批是種軟弱的表現。

綜合外媒報導，趙立堅 10 日聲稱，這些美國人被制裁是因「在涉港問題上表現惡劣」，其中有 3 名美國議員已是第 2 度進入被中方制裁的名單。上個月才被中國制裁的參議員盧比歐（ Marco Rubio ）表示，自己才剛被北京禁止入境，現在又來 1 次，反酸中共：「我不想疑神疑鬼的，但我開始覺得他們（中國）不喜歡我」。

同樣第 2 次被加入制裁名單的參議員克魯茲（ Ted Cruz ）也指出，中共想藉制裁手段分散外界對香港被打壓的關注，像是逮捕黎智英等舉動，但這些制裁手段早就沒了公信力，也不會管用，若中國以為可以透過更多制裁來讓外界停止關注其打壓人權的暴行，那就大錯特錯了。

▲北京以牙還牙制裁
▲北京以牙還牙制裁 11 名美國官員，卻遭當事人反嗆不管用。（圖／翻攝自盧比歐、克魯茲、霍利推特）
至於曾多次公開支持香港自由民主的參議員霍利（ Josh Hawley ）也聲稱，中共是因他公開批評共產黨並捍衛美國利益才制裁他，但他無所謂：「隨便你怎麼報復，我不會退縮。」其他議員如科頓（ Tom Cotton ）、杜美（ Pat Tommey ）等，亦都回應會繼續站出來，為香港及其他受中共壓迫的族群發聲。

另一方面，受到制裁的非政府組織高層人士，如美國國際共和研究所總裁特溫寧（ Daniel Twining ）則在接受《美國之音》專訪時表示，「他們(北京)試圖用香港活動人士與外國勾結的罪名，來轉移中國人民和世界的視線。我們甚至不清楚這次制裁活動的內容是什麽。坦白說，我認為很多中國人，當然很多香港人，都會認為這是軟弱的表現，而不是強大的表現。」

特溫寧也表達了他對香港未來的擔憂：「可怕的是，即使是最和平、最理性、最主流的批評中國共產黨的人士，也因為虛假指控而被帶走。沒有任何跡象表明中國共產黨願意遵守任何與香港有關的協議...我認為現在很多國家都在關注中國在香港的鎮壓，他們不認為這是中國的內政問題，而是一個跡象，表明不能相信中國共產黨會遵守協議。」

白宮發言人麥肯納莉( Kayleigh McEnany )也於 10 日的記者會上，針對北京向 11 名美國人實施制裁的決定，直言：「中共沒有採取有意義的行動，如立刻廢除國安法，或停止對維吾爾人的系統鎮壓，而是選擇以這個象徵性且無效的作法來回應」，並聲稱全球有越來越多國家都要求北京採取真正的行動，現在球是在中共手上，川普總統已表明堅定對抗中共的立場，也會繼續這麼做。

自從美中關係惡化以來，不乏有關制裁力道的討論，甚至有外媒詳列中港官員於美國的資產、生意或親眷，或是美中於國際經濟的實力差距、軍事戰略角力部署等。有分析認為被禁止入境或於美國做生意，對中方人員影響都將大於美方，而且藉著頻頻打擊中共，也許能重建國際秩序與佈局、阻絕紅色滲透；但也有意見表示，美中身為世界前 2 大經濟體，陷入惡鬥只會是兩敗俱傷，連帶牽連周邊其他國家。

關鍵字

制裁 美國 口水戰 中國 香港

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