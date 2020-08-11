黎智英被抓也不怕！《港蘋》狂印55萬份、壹傳媒股價急升

《香港蘋果日報》 10 日報導稱，雖然壹傳媒的股價昨早一度因港警大動作逮捕黎智英而急跌了 16% ，但隨後就有買盤迅速吸納，令股價在 10 日午後逆轉，一度急升 344% ，高見 0.4 元，收報 0.255 元，升 183% ，成交 3.94 億元，市值由 2 億反彈至 6.7 億元，成為升幅最大港股，成交額 3.94 億元，為 2000 年以來最大成交，也成為當天盤中漲幅最大的 1 支港股。不只如此，壹傳媒股價繼昨天收盤暴漲 183% 後，今( 11 )日開盤後最高又一度升抵 0.79 港元，升幅達 209.8% 。
港警大動作拘捕黎智英等壹傳媒高層，又在 10 日晚間拘捕前香港眾志成員周庭，前香港眾志祕書長黃之鋒在社群媒體上呼籲港人集體買報，並以身作則，貼出成功購入《香港蘋果日報》的 po 文，揚言：「 一定繼續挺落去，我們對香港人有信心 。」
逮捕行動發生後，《香港蘋果日報》也發表譴責聲明， 11 日不但照樣出刊，還二度加印，從平常只印 7 萬份增加到 35 萬份，後來又追加到 55 萬份，香港各區從昨天深夜到今天早上都出現熱烈的購買情況。《香港蘋果日報》強調，一定會堅守崗位、撐到底，絕不因強權而退縮。
部分分析認為，雖然壹傳媒風格辛辣、以八卦、狗仔風格著稱，但黎智英面對香港的民主自由問題一向直言敢說，還積極投入反送中運動，連入獄、喪命也不怕，反而更激起港人團結之心，全香港一同撐蘋果與新聞自由。