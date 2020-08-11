黎智英遭捕！馬英九僅「6字」回應　林濁水不解：真怪

香港警察國安處昨（10）日上午，以違反《港版國安法》

第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」為由

，逮捕《壹傳媒》集團創辦人黎智英及其兒子與公司高層等共7人，消息一出，引發各界關注。對此，

前總統馬英九稱「還在了解當中」，「6字」簡短回應讓前綠委林濁水感到不解，直呼「真怪？有這麼複雜難懂，非花時間不可能了解？」

香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英昨日上午因涉嫌違反《港區國安法》遭到逮捕，連同其兒子黎見恩與黎耀恩和幾位公司高層都被抓，位於將軍澳的總部也遭到搜查。對此，國民黨表示，新聞媒體身為「第四權」，保有自由堅持應是普世價值，更是民主法治的基礎；民進黨則認為，中共與港府這種「欲加之罪，何患無辭」的惡劣行徑，令人不齒！朝野雙方齊聲譴責，同時強調會嚴密關注香港動態，力挺香港的自由。

▲黎智英10日上午被以違反《港版國安法》為由，於住處遭到港警逮捕。（圖／美聯社／達志影像）

而總統府發言人張惇涵第一時間也在臉書發文表示，「此舉嚴重戕害香港的新聞自由、人權法治與民主自由，台灣作為國際民主價值同盟的一份子，對於北京當局此種繼續侵害香港的民主及人權的做法，我們表達高度的遺憾和譴責。」並再度重申「民主的台灣會與香港同心，相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值，台灣也會透過『

等實際作為，與國際民主陣營的夥伴持續撐香港、撐港人。」

不過，前總統馬英九對此議題僅表示「還在了解當中」，簡短的「6字」回應引發林濁水不解，他在臉書發文寫道，「黎智英被逮捕，馬英九今表示，還在了解當中。真怪？有這麼複雜難懂，非花時間不可能了解？要暸解果然犯了國安法那一條條文？犯了裏通外國罪？還是犯了傳播假消息罪？」（編輯：許苡晴）