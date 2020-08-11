港國安法逮捕社運人士、媒體　下一波恐針對「國際線」

黃台仰指出，香港問題是美中矛盾的一部分，美方採取行動時，中國亦會反擊。黎智英等媒體人，被外界當作是「人質外交」、報復美國的棋子。從新疆問題的發展預測，中共會以「有影響力」、「容易」的人士排序，順著影響力順序排名拘捕，下一步很有可能就是打國際線的社運人士，以及勝出（民主）初選的激進派，最糟的情況是香港變得跟新疆一樣。
美國華盛頓港人組織參與者朱牧民表示，港警行動反應中央的精心算計，多方面破壞香港個人自由、新聞自由及法治，同時行動也可能是對美國的反擊，轉移美國衛生部長訪台的焦點，或是下一波檢控的開始。但朱牧民相信，此行動會引起、加速美國及其他國家的反應。
7 月 29 日香港警逮捕 4 名（ 3 男 1 女）年齡介於 16 歲至 21 歲的學生組織「學生動源」成員，包括 19 歲的召集人鍾翰林、前發言人何諾恆、前成員何忻諾。該組織主張香港獨立，並在 2016 年將香港議題帶入校園討論，國安法實施前夕（ 6 月 30 日）組織宣佈解散，改為海外分部運作。香港警方以國安法 20 條「組織、策劃、實施或參與分裂國家」、第 21 條「煽動、教唆和資助分裂國家」 起訴 4 名成員。
8 月 1 日香港警方以國安法通緝 6 名海外香港人，包括前香港眾志成員羅冠聰、前英國駐港領事館員工鄭文傑、美籍香港社群領袖朱牧民、香港民主前線召集人黃台仰、香港公開大學學生兼時事評論員劉康。港警表示，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰涉及「煽動分裂國家罪」，劉康和朱牧民則涉「勾結外國勢力危害國家安全罪」。
8 月 10 日，香港警方上午逮捕黎智英，黎的 2 名兒子（黎見恩、黎耀恩），以及壹傳媒、蘋果多位高層，至晚間逮捕周庭，共逮捕 9 男 1 女合計 10 人。香港警察指，有傳媒高層涉嫌利用外國帳戶支持組織。周庭為前香港眾志成員，曾擔任過副秘書長，因為擅長日文，透過推特讓更多日文使用者了解香港議題。